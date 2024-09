Claudia Sheinbaum usa contrapropuesta de Norma Piña para ‘demostrar’ que hay corrupción en el Poder Judicial

Claudia Sheinbaum utiliza contrapropuesta de Norma Piña para ‘demostrar’ que hay corrupción en el Poder Judicial (EFE/Mario Guzmán)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, catalogó como “escandaloso” que Norma Lucía Piña Hernández hubiera presentado cifras que confirmaría que el nepotismo de trabajadores del Poder Judicial es una de la formas en que se facilita el acceso a un cargo público, pese a que defienden la carrera judicial como la mejor manera para conformar y asignar a los servidores de esta institución.

La ministra presenta Norma Piña presentó un documento titulado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” en donde reconoce que para 2024 en el Poder Judicial poco más del 37% de las personas servidoras públicas en activo tienen relaciones familiares, un 12 por ciento menos en 2022, cuando esta cifra era casi del 49 por ciento.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum resaltó únicamente la cifra de hace dos años cuando había más familiares involucrados en el Poder Judicial, sin aclarar que las cifras actualizadas son mucho menores y que se ha visto una mejor para combatir el nepotismo al interior de la institución.

Comparativo de nepotismo en 2022 y 2024 en el Poder Judicial (SCJN)

“Hay un reconocimiento de ella (la ministra presidenta), me llamó mucho la atención, comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. (En 2022) La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial esto es de su documento, según ella ha disminuido, pero de todos modos es escandalo, es un reconocimiento de que la manera de entrar al Poder Judicial es por relaciones familiares no por carrera judicial que es lo que defienden tanto. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial”, dijo la presidenta electa jugando con la cifras publicadas por Norma Piña.

De acuerdo con el documento, en 2022 había 49 mil 630 servidoras pública en activo, de los cuales el 49 por ciento eran personas servidoras públicas con relaciones familiares, es decir 24 mil 546. En tanto para 2024, las cifras habrían reducido en un 12 por ciento, pues de 44 mil 432 personas servidoras en activo, 37.40 por ciento son personas servidoras pública con relaciones familiares, es decir 16 mil 639.

“Lo anterior evidencia el esfuerzo realizado para combatir cualquier tipo de conflicto de interés o casos de nepotismo, pues con la disminución del número de servidores públicos en órganos jurisdiccionales que reportan relaciones familiares se reduce la posibilidad de que puedan constituirse conductas contrarias a las disposiciones vinculadas con el cumplimiento del Plan Integral de Combate al Nepotismo”, se lee en el documento.