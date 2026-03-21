Temblor en México hoy sábado 21 de marzo: se registran dos sismos en Chiapas

México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos , especialmente en la zona del Pacífico.

Esta madrugada se reportó un sismo de magnitud 4.1 , localizado a 42 km al sur de Coalcoman, Michoacán a las 00:52 horas.

el segundo fue de magnitud 4.1 localizado a 31 km al suroeste de Tonalá a las 06:14 horas.

El primero fue de magnitud 4.3 , localizado a 104 km al sur de Ciudad Hidalgo a las 01:35 horas.

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