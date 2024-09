Norma Piña presenta propuestas para un sistema integral de justicia: “Debemos escucharnos entre poderes”

Norma Piña emitió el mensaje mientras se desarrolla la discusión en comisiones de la Cámara de Senadores (Justicia TV)

Horas después de que la Cámara de Senadores comenzó la discusión y votación de la iniciativa de reforma en materia judicial, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó una serie de propuestas en materia judicial y de seguridad para el país.

Acompañada por seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández dio a conocer un mensaje en diversas plataformas de internet. En el espacio, aprovechó para presentar lo que catalogó como “propuestas concretas” para consolidar un sistema integral de seguridad y de justicia, con las cuales busca abonar al debate en torno a la iniciativa del Presidente, aunque dese la experiencia de las y los impartidores de justicia.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, va más allá de nosotros. Es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”, declaró.

Manifestantes se dieron cita en las afueras del Senado de la República durante la discusión de la reforma en comisiones este domingo 8 de septiembre (EFE)

En su mensaje ante las cámaras, Norma Piña anunció una propuesta, la cual dijo “parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia”, así como legisladores, miembros de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia.

Según anunció, la propuesta integra las necesidades reales de quienes desempeñan funciones de seguridad y justicia, así como de quienes interactúan con ella. Adicionalmente, anunció una propuesta desde la Judicatura resultado de un “proceso autocrítico y autoreflexivo” de juezas y jueces, así como magistradas y magistrados federales, personal de órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia local.

“Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Se atienden y retoman muchas de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil (...) Hoy todavía es posible (...) Debemos escucharnos entre Poderes de la Unión”, expresó.

Desde la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, diputados aprobaron la iniciativa de reforma constitucional elaborada por el Presidente de la República (@RicardoMonrealA)

Según dijo, los documentos a los que hizo referencia ya se encuentran disponibles para consulta de cualquier persona interesada en conocerlos. Por ello, hizo un llamado a los legisladores a escuchar la propuesta.

“La demolición del poder judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, declaró.

Información en desarrollo*