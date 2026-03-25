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Kunno rompe en llanto y confiesa su temor al hate tras su salida de La Casa de los Famosos

En su primera aparición tras la salida, Kunno confesó sentirse confundido y afectado emocionalmente

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La eliminación de Kunno de
La eliminación de Kunno de La Casa de los Famosos se produjo tras una votación reñida y en medio de tensiones crecientes entre los participantes, lo que marcó un giro en la dinámica del reality. (Captura de pantalla Telemundo)

La sexta temporada de La Casa de los Famosos registró la sorpresiva eliminación de Kunno durante la gala del 23 de marzo, un hecho que generó conmoción tanto dentro como fuera del reality de Telemundo. El influencer mexicano se convirtió en el quinto participante en abandonar la competencia, después de una votación en la que no alcanzó el respaldo suficiente, pese a las campañas de apoyo impulsadas en redes sociales por figuras como Ángela Aguilar.

El desenlace de aquella noche se produjo tras una serie de cambios en las reglas del programa y un clima de tensión creciente entre los concursantes. Kunno enfrentó la última ronda de nominados junto a Curvy, quedando fuera del programa a pesar de la movilización de sus seguidores. La salida del creador de contenido se dio en un contexto marcado por conflictos entre los habitantes de la casa, que en los últimos días intensificaron sus diferencias y protagonizaron discusiones al aire.

Pese al apoyo de celebridades
Pese al apoyo de celebridades y seguidores en redes sociales, el influencer mexicano no logró superar la nominación y se despidió entre lágrimas del programa. (Captura de pantalla @bruni_dom)

En su llegada al foro de Telemundo, el creador de contenido manifestó desconcierto ante su eliminación, asegurando: “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera, pues yo”. Sus gestos evidenciaron incomodidad y sorpresa por el desenlace, y en su primera entrevista tras dejar la competencia admitió que la experiencia tuvo un impacto emocional considerable. El influencer expresó que, aunque presentía la posibilidad de salir desde el momento en que quedó nominado, la noticia lo tomó desprevenido.

El martes 24 de marzo, Kunno regresó al programa como invitado en la gala y, ante las cámaras, compartió abiertamente su sentir. Entre lágrimas, reconoció que la dinámica de la casa resultó más compleja de lo anticipado. “Tenía mucho miedo, la verdad, de estar aquí, pero... estoy muy confundido. Todavía estoy como un poco en shock”, declaró. Cuando fue cuestionado sobre el origen de ese temor, el tiktoker explicó que no esperaba encontrarse en esa situación y que la convivencia lo afectó profundamente.

El influencer mexicano se despidió
El influencer mexicano se despidió del programa tras quedar en la zona de riesgo junto a Curvy, en una edición marcada por nuevas reglas y polémicas dentro de la casa. (Captura de pantalla Telemundo)

Durante la emisión, Kunno destacó el papel de sus compañeros, a quienes describió como un grupo que le recordó a sus amigos y familia fuera del reality. Subrayó el valor de la lealtad en su paso por la competencia y afirmó: “Siento que entré a una casa difícil, pero en donde encontré a un grupo de personas que se reflejaban a mis amigos afuera y a mi familia. Por eso les tuve que ser muy leal hasta el día de ahora y no puedo no serles leal. Y salgo, pues siendo feliz de que a lo mejor no fue suficiente ser leal, pero para mí sí y con eso me quedo”, reveló.

La eliminación de Kunno deja a la sexta temporada de La Casa de los Famosos con nuevos escenarios de rivalidad y alianzas, mientras la competencia avanza hacia su siguiente etapa. Sobre todo después de que la producción de La Casa de los Famosos endureció recientemente el reglamento, introduciendo nuevas normas que permiten la expulsión directa por faltas de respeto, una medida inédita en la historia del programa.

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