Este es el emotivo mensaje de despedida del hijo de Susana Zabaleta para su abuelo: “Las historias que contabas”

Matías Gruener es el hijo de Susana Zabaleta y el director de cine Daniel Gruener. (@matiasgruenerzz)

Susana Zabaleta informó a través de las redes sociales la lamentable muerte de su padre, Alfonso Zabaleta Margain. Visiblemente triste, la cantante también informó de la cancelación de su participación en un espectáculo programado para la noche de hoy 7 de septiembre, en Yucatán.

“Mi padre se puso muy mal, sé que como artista mi obligación es estar arriba de un escenario pero mi obligación como hija es estar ahí con mis hermanos y mi mamá”, expresó, “Es muy difícil cantar y tener el alma hecha mierd...”.

También, Matías Gruener, el hijo de la cantante, se pronunció con una emotiva publicación que colgó en su cuenta de Instagram: La foto, donde aparece su abuelo, está acompañada de este mensaje: “Sacaré tus cartas y las leeré con un nudo en la garganta. Las historias que contabas las llevo en mi mente y en mi alma. Vuela alto, abuelo”.

Además, el joven musicalizó su foto con la canción Fantasmas de Humbe, que dice: "

“Del gran sueño no me quiero despertar. Y me falla un poco más mi realidad. Aún los llevo pasando por la yugular. Y el recuerdo se convierte temporal. En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos de tiempos ajeno, de buenos momentos. En el cielo volaban los buitres que auguran deceso. El fin de los tiempos nos hacemos eternos. Tantas fotos llenando los marcos, mi propio museo, no hay muchos trofeos, con ustedes tengo Y aunque te lleve en la sangre, me duele sentirte tan lejos. Destellas el cielo y ahora te celebro”.

¿Quién es Matías Gruener?

Matías Gruener Zabaleta es actor, cantante e influencer. (@matiasgruenerzz)

Matías Gruener ha emergido como un influencer en redes sociales, acumulando más de 760 mil seguidores en TikTok gracias a su carisma y habilidades artísticas. Desde temprana edad, Matías mostró interés por seguir el mismo camino artístico que su madre, logrando participar en producciones teatrales y en la televisión.

En el ámbito teatral, Gruener ha sido parte de las obras Los Locos Addams y A los 13, destacándose como un joven talento. Su participación en televisión incluye una aparición en Como dice el dicho, uno de los episodios más vistos de la serie. Igualmente, ha incursionado en el cine a través del cortometraje Tarjeta roja, dirigido por su padre, Daniel Gruener.

Matías Gruener continuó su carrera en 2022 al integrar el elenco de Marea alta, una serie original de Vix+. Este proyecto le ha permitido ganar aún más notoriedad y reconocimiento en la escena artística. A pesar de su juventud, Matías también es considerado un notable influencer, colaborando con diversas marcas y creando contenido que resuena con una amplia audiencia en redes sociales.

En resumen, Matías Gruener ha cultivado un prometedor camino en el entretenimiento y las redes sociales, siguiendo los pasos de sus padres y demostrando su versatilidad en teatro, televisión y cine.