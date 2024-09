Adrián Marcelo pudo morir en un accidente; así fue el suceso que sufrió el expulsado de La casa de los famosos

Adrián Marcelo fue expulsado de 'La Casa de los Famosos México' tras sus fuertes polémicas (VIX)

Adrián Marcelo y el comentarios de deportes Willie González se vieron envueltos hace un tiempo en un incidente aéreo que casi les cuesta la vida. De acuerdo con declaraciones de González a Canal 6, ambos volaban en una avioneta que perdió el control y estuvo a punto de estrellarse en la Sierra Madre Oriental. Este revelador testimonio ha generado gran interés entre los seguidores del ex participante de La casa de los famosos México.

González explicó que él y Marcelo se vieron obligados a alquilar una avioneta debido a la urgencia de llegar a Monterrey desde Guadalajara, pero desde el inicio observaron anomalías en la aeronave y en la vestimenta del piloto, lo que generó desconfianza y nerviosismo.

El youtuber se ubicó en el asiento del copiloto para sentirse más seguro, mas esto no le evitó el gran susto que viviría durante el vuelo.

Adrián Marcelo fue tachado de "misógino", "violento" y "machista" (Foto: Instagram)

Mientras volaban, la avioneta perdió el control inesperadamente. González relató que Marcelo se desmayó por la gravedad del incidente y “se puso azul”, puesto que nunca antes había utilizado ese medio de transporte. En medio del caos, la aeronave estuvo a punto de impactarse contra las montañas, y en un momento desesperado, Marcelo vomitó debido a los nervios y el mareo.

“Déjame rentar una avioneta, llamé, ahí en el aeropuerto me puse con contactos y llegó un pelado y me dice ‘yo tengo una avioneta’. Fueron 89 mil pesos, el piloto llegó con chanclas y en short... cuando va salieno la ‘tartalacha’ esa, Adrián estaba azul, nos subimos... se pone en el volante con el piloto, yo estaba dormido, de repente me dice ‘Vamos a chocar’”, recordó Willie González.

“Perdió el control y nos fuimos contra la Sierra Madre, entonces cuando volteo veo aquí las piedras y entonces Adrián empieza a vomitar pero feo”, detalló González en la entrevista.

“Le dimos una bolsa, empezó a oler muy feo, por todo lo que estaba pasando. Yo volteo y el piloto veo que está jalando una palanca, yo lo que hice le mandé un mensaje de audio a mi esposa, para despedirme”, recordó.

El incidente ocurrió en un vuelo de Guadalajara a Monterrey Crédito: Multimedios

Según el relato de González, el piloto hizo todo lo posible para recuperar el control del avión y, gracias a su pericia y posiblemente a una fuerza divina, lograron restablecer la ruta y aterrizar a salvo.

Una vez en tierra, Marcelo despertó del desmayo. Ambos tomaron caminos separados después del aterrizaje, pero con el recuerdo de esta experiencia cercana a la muerte marcando sus vidas.

Este episodio ha conmovido a los seguidores de Marcelo, quienes han expresado su preocupación por su bienestar. Este evento demuestra cómo situaciones extremas pueden cambiar la percepción y los sentimientos del público ante figuras públicas.