Una tiktoker francesa afirma que México es más civilizado que Francia y genera debate

Destacó que se se siente mexicana y sobre todo por el cariño que tiene la gente hacía ella. (TikTok / Meena In México)

En un video viral en TikTok, la creadora de contenido francesa Meena ha generado un debate tras afirmar que “México es más civilizado que Francia”. Estas declaraciones surgieron en respuesta a un comentario sarcástico de uno de sus seguidores, quien se burló de la idea de que México pudiera ser considerado más civilizado que su país natal, Francia.

Lejos de quedarse callada, Meena defendió su postura destacando varias diferencias culturales que, según ella, demuestran una mayor civilidad en México.

“Yo sé que lo que voy a decir no les va a gustar a todos, entonces si te vas a ofender, el video no es para ti. Y es que sí, México es más civilizado que Francia”, comenzó Meena en su video, anticipando la controversia que sus palabras podrían causar.

La tiktoker argumentó que en la Ciudad de México las personas hacen fila para subirse al transporte público, algo que, según ella, no ocurre en Francia. “Sí, México es más civilizado que Francia sobre muchísimas cosas, chicos. En el video mencioné que en la CDMX la gente hace fila para subirse al transporte público. En mi país la gente no lo hace y eso no es todo, hay varias cosas. Como en París, somos mal educados y ni saludamos a la gente”, explicó.

La creadora de contenido se viralizó al exhibir cómo los mexicanos hacen fila para subir al transporte público, algo que no pasa en su país. (TikTok / Meena In México)

Meena continuó contrastando las costumbres de ambos países en situaciones cotidianas. “Nunca vas a ver a alguien que va a caminar y que te vaya a decir: ‘buenos días’, eso no pasa. También cuando vas a los restaurantes que entras, que los mexicanos dicen: ‘buen provecho’, así hay franceses que jamás dirán tal cosa”, comentó, subrayando la calidez y cortesía que percibió en México.

En su relato, Meena también compartió su propia experiencia de adaptación a la cultura mexicana. “Cuando yo llegué a México, y es verdad, la gente me saludaba. Al principio pensaba: ‘¿Pero por qué me quieren? ¿Qué está pasando?’. Neta, así pensaba, como que me querían decir los mexicanos, porque los franceses no somos civilizados”, destacó, añadiendo un toque de humor y honestidad a su comentario.

Después de haber vivido en México, Meena afirma que ha adoptado algunas de las costumbres locales, como saludar a las personas y desearles buen provecho. “Yo ya cambié. Hace poco volví a Francia y la verdad no saludaba, eso jamás lo hacía, pero en México lo hago, le digo a la gente buenos días, digo provecho, y los saludo. Y vuelvo a repetirlo, México es más civilizado que Francia en muchas cosas”, concluyó.

Meena, una tiktoker francesa, explica por qué considera que México supera a Francia en términos de civilidad, basándose en sus experiencias personales en ambos países. Crédito: TikTok / Meena in Mexico

Las palabras de Meena han generado un intenso debate en las redes sociales, con usuarios tanto defendiendo como criticando sus observaciones. Sin embargo, su experiencia resalta la diversidad cultural y las diferentes formas de entender la civilidad en distintos países.