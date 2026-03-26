México

Feminicidio de Abril Pérez: dan prisión domiciliaria a “El Neri”, presunto implicado

La decisión ocurre tras la reposición del proceso penal contra uno de los implicados en el caso

Guardar
Un juez de la Ciudad de México autorizó la prisión domiciliaria para Alejandro Neri Ortiz, presunto implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien saldrá del Reclusorio Oriente con un brazalete electrónico. (SSC/Redes sociales)
Un juez de la Ciudad de México autorizó la prisión domiciliaria para Alejandro Neri Ortiz, presunto implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien saldrá del Reclusorio Oriente con un brazalete electrónico. (SSC/Redes sociales)

A más de seis años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el caso ha dado un nuevo giro. Un juez de la Ciudad de México determinó que Alejandro “N”, conocido como “El Neri” y señalado como presunto implicado en el crimen, podrá abandonar el Reclusorio Oriente para continuar su proceso en prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico.

La decisión se concretará tras una audiencia programada para este jueves 26 de marzo. De acuerdo con la constancia judicial emitida por la Secretaría de Acuerdos de la Unidad de Gestión Judicial Tipo Dos del Tribunal de Enjuiciamiento número 3, ya se notificó formalmente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde el acusado permanece recluido, para que la audiencia se realice por telepresencia pasado el mediodía.

La defensa de la familia de Abril Pérez Sagaón expresó inconformidad por esta decisión. Hace tres semanas el cuerpo de abogados había presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México contra el juez Juan Pérez Soto, titular del tribunal de enjuiciamiento, luego de que se repusieran procesos en contra de dos implicados que ya contaban con sentencia.

"El Neri" quedará en prisión domiciliaria. (Antonio Nieto)
"El Neri" quedará en prisión domiciliaria. (Antonio Nieto)

El abogado de la familia denunció que la negativa del juez a suspender jornadas procesales ha supuesto un desgaste de recursos humanos y materiales del tribunal, calificando las nuevas audiencias como “una simulación sin progreso del proceso”.

La reposición del juicio de Alejandro Neri se originó luego de que el propio implicado acusara a un juez anterior de prevaricato, lo que obligó a reiniciar el proceso. Esta situación provocó que, tras dos años de litigios, no se dictara una sentencia definitiva y se abriera la puerta a nuevas medidas cautelares. El 11 de octubre de 2025 ya se había buscado obtener prisión domiciliaria para “El Neri”, intento que no se concretó entonces.

La decisión actual incluye como requisitos el pago de una fianza y la colocación de un brazalete electrónico, quedando el imputado bajo el resguardo de la Policía de Investigación.

El caso de Abril Pérez Sagaón

El caso de Abril Pérez Sagaón indignó al país por las fallas judiciales. (Foto: Especial)
El caso de Abril Pérez Sagaón indignó al país por las fallas judiciales. (Foto: Especial)

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, tras haber denunciado intentos de homicidio y violencia familiar por parte de su entonces esposo, Juan Carlos García, exdirector de Amazon México.

El ataque que acabó con la vida de Pérez Sagaón fue perpetrado por sicarios que interceptaron su vehículo mientras viajaba con sus hijos rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de una audiencia judicial.

Las autoridades señalan a García como autor intelectual del crimen, por el cual ofreció 180 mil pesos a los ejecutores. Uno de los autores materiales, Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, declaró que recibió 50 mil pesos por cometer el asesinato antes de la audiencia de custodia, mientras que Juan Rodríguez Ortiz recibió 5 mil pesos por acompañar en la ejecución. Además, se mencionó que la hermana de Juan Carlos García, entregó el arma utilizada.

Juan Carlos García, autor intelectual del feminicidio, sigue prófugo de la justicia. (Foto: Especial)
Juan Carlos García, autor intelectual del feminicidio, sigue prófugo de la justicia. (Foto: Especial)

Desde 2021 han sido detenidas nueve personas relacionadas con el asesinato. Entre ellas, dos autores materiales, Juan Carlos Rodríguez y Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, cumplen sentencias de 52 años y seis meses de prisión. Otro implicado, Amado Vicente Rodríguez García (“El Amado”), recibió una condena de 39 años y cuatro meses.

La impunidad ha sido señalada de manera reiterada por organizaciones civiles y la familia de la víctima. El feminicidio de Abril Pérez Sagaón expuso graves deficiencias en el sistema judicial mexicano, como la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar.

El hermano de Abril relató que la víctima sobrevivió a un primer intento de asesinato en enero de 2019. La denuncia original de Abril Pérez detallaba que fue atacada por su esposo mientras dormía, primero con un bate de béisbol que le provocó fracturas en la cabeza y después con un cúter, con el que intentó degollarla.

Imagen YOGWN7JNXBF6HAZZFGUFFIP7TI

Ella pudo escapar gracias a la intervención de su hijo, quien rompió la puerta del baño y enfrentó al agresor. A pesar de la gravedad del ataque y de los informes forenses del hospital privado ABC, el delito fue reclasificado como violencia familiar, lo que permitió la pronta liberación de Juan Carlos García.

Posteriormente, los jueces que participaron en esta decisión fueron cesados o suspendidos, incluido Federico Mosco González y el magistrado Héctor Jiménez López, el primero quien reclasificó el delito y permitió la liberación inicial de Juan Carlos García.

Hasta la fecha, el principal sospechoso, Juan Carlos García, continúa prófugo y existe una alerta roja de Interpol para su localización.

Temas Relacionados

FeminicidioAbril Pérez SagaónEl Nerimexico-noticias

Más Noticias

Detienen a cinco presuntos secuestradores y rescatan a una víctima en Nezahualcóyotl

Oficiales atendieron un llamado por un hombre que permanecía recluido en un bar, amenazado de poder salir a cambio de dinero

Detienen a cinco presuntos secuestradores y rescatan a una víctima en Nezahualcóyotl

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de marzo de 2026

México intensifica acciones para combatir el cáncer de mama: apuestan por detección temprana

La estrategia nacional de salud busca fortalecer la capacidad del país para reducir la taza de mortalidad desde el diagnóstico a la recuperación

México intensifica acciones para combatir el cáncer de mama: apuestan por detección temprana

Sin revocación de mandato en 2027, Senado aprueba en lo general y particular el Plan B de la reforma electoral

Durante la discusión en lo particular se eliminó la propuesta de reformar el artículo 35 constitucional

Sin revocación de mandato en 2027, Senado aprueba en lo general y particular el Plan B de la reforma electoral

Sheinbaum presenta estrategia nacional para igualdad y protección de mujeres en México

El gobierno federal impulsa una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género

Sheinbaum presenta estrategia nacional para igualdad y protección de mujeres en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

ENTRETENIMIENTO

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

Harry Potter regresó: ¿cuándo se estrena en México el primer capítulo de la serie más esperada del año?

Abelito habla de su estado físico tras “salir volando” por fuerte golpe de Bull Terrie en Ring Royale 2026

Wendy Guevara recibió inesperado mensaje de Thalía tras someterse a luxación de costillas

Javier Ceriani responde Gustavo Adolfo Infante tras amenazas de golpearlo “gratis y donde lo encuentre”

DEPORTES

Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants

¿Estará para el Mundial 2026?: revelan que Gilberto Mora está por regresar a las canchas tras superar su lesión