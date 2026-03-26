Feminicidio de Abril Pérez: dan prisión domiciliaria a “El Neri”, presunto implicado

Un juez de la Ciudad de México autorizó la prisión domiciliaria para Alejandro Neri Ortiz, presunto implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien saldrá del Reclusorio Oriente con un brazalete electrónico. (SSC/Redes sociales)

A más de seis años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el caso ha dado un nuevo giro. Un juez de la Ciudad de México determinó que Alejandro “N”, conocido como “El Neri” y señalado como presunto implicado en el crimen, podrá abandonar el Reclusorio Oriente para continuar su proceso en prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico.

La decisión se concretará tras una audiencia programada para este jueves 26 de marzo. De acuerdo con la constancia judicial emitida por la Secretaría de Acuerdos de la Unidad de Gestión Judicial Tipo Dos del Tribunal de Enjuiciamiento número 3, ya se notificó formalmente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde el acusado permanece recluido, para que la audiencia se realice por telepresencia pasado el mediodía.

La defensa de la familia de Abril Pérez Sagaón expresó inconformidad por esta decisión. Hace tres semanas el cuerpo de abogados había presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México contra el juez Juan Pérez Soto, titular del tribunal de enjuiciamiento, luego de que se repusieran procesos en contra de dos implicados que ya contaban con sentencia.

"El Neri" quedará en prisión domiciliaria. (Antonio Nieto)

El abogado de la familia denunció que la negativa del juez a suspender jornadas procesales ha supuesto un desgaste de recursos humanos y materiales del tribunal, calificando las nuevas audiencias como “una simulación sin progreso del proceso”.

La reposición del juicio de Alejandro Neri se originó luego de que el propio implicado acusara a un juez anterior de prevaricato, lo que obligó a reiniciar el proceso. Esta situación provocó que, tras dos años de litigios, no se dictara una sentencia definitiva y se abriera la puerta a nuevas medidas cautelares. El 11 de octubre de 2025 ya se había buscado obtener prisión domiciliaria para “El Neri”, intento que no se concretó entonces.

La decisión actual incluye como requisitos el pago de una fianza y la colocación de un brazalete electrónico, quedando el imputado bajo el resguardo de la Policía de Investigación.

El caso de Abril Pérez Sagaón

El caso de Abril Pérez Sagaón indignó al país por las fallas judiciales. (Foto: Especial)

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, tras haber denunciado intentos de homicidio y violencia familiar por parte de su entonces esposo, Juan Carlos García, exdirector de Amazon México.

El ataque que acabó con la vida de Pérez Sagaón fue perpetrado por sicarios que interceptaron su vehículo mientras viajaba con sus hijos rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de una audiencia judicial.

Las autoridades señalan a García como autor intelectual del crimen, por el cual ofreció 180 mil pesos a los ejecutores. Uno de los autores materiales, Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, declaró que recibió 50 mil pesos por cometer el asesinato antes de la audiencia de custodia, mientras que Juan Rodríguez Ortiz recibió 5 mil pesos por acompañar en la ejecución. Además, se mencionó que la hermana de Juan Carlos García, entregó el arma utilizada.

Juan Carlos García, autor intelectual del feminicidio, sigue prófugo de la justicia. (Foto: Especial)

Desde 2021 han sido detenidas nueve personas relacionadas con el asesinato. Entre ellas, dos autores materiales, Juan Carlos Rodríguez y Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, cumplen sentencias de 52 años y seis meses de prisión. Otro implicado, Amado Vicente Rodríguez García (“El Amado”), recibió una condena de 39 años y cuatro meses.

La impunidad ha sido señalada de manera reiterada por organizaciones civiles y la familia de la víctima. El feminicidio de Abril Pérez Sagaón expuso graves deficiencias en el sistema judicial mexicano, como la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar.

El hermano de Abril relató que la víctima sobrevivió a un primer intento de asesinato en enero de 2019. La denuncia original de Abril Pérez detallaba que fue atacada por su esposo mientras dormía, primero con un bate de béisbol que le provocó fracturas en la cabeza y después con un cúter, con el que intentó degollarla.

Ella pudo escapar gracias a la intervención de su hijo, quien rompió la puerta del baño y enfrentó al agresor. A pesar de la gravedad del ataque y de los informes forenses del hospital privado ABC, el delito fue reclasificado como violencia familiar, lo que permitió la pronta liberación de Juan Carlos García.

Posteriormente, los jueces que participaron en esta decisión fueron cesados o suspendidos, incluido Federico Mosco González y el magistrado Héctor Jiménez López, el primero quien reclasificó el delito y permitió la liberación inicial de Juan Carlos García.

Hasta la fecha, el principal sospechoso, Juan Carlos García, continúa prófugo y existe una alerta roja de Interpol para su localización.