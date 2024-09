Martha Figueroa se burla de Gomita en plena transmisión del programa HOY: “Super buena onda”

Martha Figueroa se burla de Gomita en plena transmisión del programa HOY. (Televisa)

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, estuvo como invitada en el programa Hoy el pasado martes 3 de septiembre, donde compartió su experiencia en La Casa de los Famosos México 2024 y respondió a algunas preguntas sobre sus polémicas dentro del reality show. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante su visita fue un comentario de la conductora Martha Figueroa, quien aprovechó la ocasión para lanzar una burla que se hizo viral durante su estadía en la casa.

Durante la entrevista, uno de los temas que surgió fue la supuesta preparación académica de Gomita. En el reality, Araceli mencionó que era licenciada en Ciencias de la Comunicación, algo que sorprendió a muchos seguidores, ya que es bien sabido que no completó su educación.

No obstante, Gomita aclaró en Hoy que su comentario fue en tono de broma. “Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, dijo entre risas.

La exconductora de Sabadazo se rompió en vivo al asegurar que tuvo que fingir varios de sus comportamientos para estar a salvo. (ViX)

Al escuchar esto, Martha Figueroa no perdió la oportunidad de hacer una observación sarcástica: “Es que le tienen que agarrar el sentido del humor a la Gomita, oigan”. Gomita, con la intención de mantener el ambiente ameno, respondió: “Solo Martha me conoce un poco más”. Pero Martha no se detuvo ahí y agregó: “Es buena onda, pero se junta con la chusma. Gomita súper buena onda”.

La frase, que hacía referencia al meme que se hizo viral por un comentario de la madre de Gomita en un live de TikTok, fue tomada como una burla hacia la ex payasita.

Ante el comentario, Gomita replicó con humor: “¡Y lo dice mi mamá!”, lo que generó risas en el set y entre los demás conductores.

Gomita y el apoyo de su madre

(IG: @programahoy)

Para aligerar el ambiente, al final de la entrevista, se reveló que la madre de Gomita estaba presente en el estudio. La señora apareció ante las cámaras y abrazó a su hija con orgullo, a pesar de las burlas.

Más adelante en la entrevista, cuando le preguntaron a Gomita sobre sus planes futuros, la influencer mencionó: “Pues que mi mamá nomás me quiera porque mi fan número 1 es mi mamá, no tengo más fans”.

Esta respuesta causó gracia, pero resultó un tanto agridulce ya que al parecer la ex payasita salió del reality show sin seguidores y con muchos contratos de trabajo cancelados. De hecho, desde hace semanas, su agencia de management confirmó que habría dejado de trabajar con ella.