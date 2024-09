Éstas son las cervezas bajas en alcohol y bebidas sin alcohol que más azúcares contienen, según PROFECO

Cerveza sin alcohol (Shutterstock)

Cada vez más personas optan por cervezas sin alcohol y otras alternativas, motivados “por la salud” y para evitar los efectos adversos de las bebidas convencionales -resaca-; son una tendencia.

Para que una bebida sea etiquetada como no alcohólica, debe contener menos del 0,5% de alcohol por volumen mediante diferentes métodos para bajar la concentración de alcohol. Entre las técnicas más comunes están la filtración, la destilación y la modificación al proceso de fermentación.

Tela de juicio

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), recientemente puso en tela de juicio el concepto en el que ya participan las principales compañías de la industria, tras realizar su habitual estudio de estos productos, en la Revista del Consumidor del mes de septiembre.

El análisis consideró los siguientes parámetros a 12 cervezas bajas en alcohol y 7 bebidas no alcohólicas; 19 en total:

Marca comercial.

Denominación genérica.

Lote.

Contenido de alcohol.

Contenido neto.

Contenido energético.

Listado de ingredientes.

Leyenda precautoria.

País de origen.

Etiquetado.

Sin embargo, el organismo federal recomendó que los productos sean llamados “bebidas no alcohólicas”, toda vez que, según las disposiciones normativas, una cerveza contiene entre 2 y 20% de volumen de alcohol, por lo que aquellos con menos de éste porcentaje no pueden utilizar dicha denominación.

“Una cerveza es una bebida alcohólica, con un contenido alcohólico que va de 2 al 20% de volumen de alcohol, por lo que productos con menos del 2% NO podrán utilizar la denominación “cerveza” ya que son bebidas no alcohólicas”, refiere el apartado.

La evaluación

De todas las evaluadas estas son las conclusiones:

— NO CUMPLE. Mahou 0.0 es una bebida alcohólica presentada como cerveza sin alcohol, por lo que incumple con la “NOM-199-SCFI-2017 Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”.

Podría pensarse que estos productos, por su composición, no contienen azúcares y son consumidos porque no tienen calorías, pero no es así, estos SÍ contienen:

— Erdinger Weissbier (contiene 3.56 gramos por cada 100 ml) bebida sabor malta de trigo, malta de cebada y lúpulo / Alemán / 500 ml.

— Mahou 0.0 (contiene 3.19 gramos por cada 100 ml) cerveza sin alcohol / 0.0 Tostada / España / 330 ml.

— Tecate 0.0 (contiene 2.84 gramos por cada 100 ml) bebida no alcohólica 0.0% alcohol / México / 355 ml.

— Old Milwaukee (contiene 2.55 gramos por cada 100 ml) bebida no alcohólica, bebida de malta 58 calorías / EEUU / 355 ml.

Cervezas sin alcohol y bebidas no alcohólicas