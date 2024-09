Conoce la fortuna acumulada de Marco Antonio Regil, famoso presentador de televisión

Marco Antonio Regil, una carrera marcada por éxitos televisivos y activismo social (Marco Antonio Regil)

Marco Antonio Regil Sánchez es una figura emblemática de los medios de comunicación en México y Estados Unidos, pues comenzó como locutor de radio desde los 15 años y de ahí ganó experiencia hasta ser uno de los presentadores más importantes del “Canal de las Estrellas” en los años 90′s y 2000.

“¡Hola! Me llamo Marco Antonio y me gusta definirme como un comunicador… pero no de esos de traje y corbata (aunque a veces ando así) sino de aquellos que cuentan historias y comparten ideas con el objetivo de generar impacto y ayudar a que muchas personas logren aquello que tanto desean” es como el orador inicia su biografía en su sitio web.

Según el sitio especializado en riqueza de figuras públicas, Celebrity Net Worth, Marco Antonio Regil tiene una fortuna de 20 millones de dólares (394 millones de pesos mexicanos) luego de sus casi 40 años de trayectoria en los medios de comunicación así como sus negocios y proyectos fuera de la pantalla chica.

El presentador se ha adaptado a las redes sociales y plataformas digitales. (Ig/@marcoantonioregil)

¿Cuáles son los proyectos actuales del comunicador?

Regil comenzó muy joven en su carrera como comunicador en medios tradicionales como la radio y la televisión, pero actualmente ya ingresó en el mundo digital, de donde son algunos de sus negocios y proyectos más lucrativos de la actualidad.

El formato de podcast ha sido muy retomado por figuras de la televisión y en el caso del tijuanense no es la excepción, Marco Antonio Solís tiene un proyecto de podcast en su canal de YouTube, el cuál comenzó en 2020 a raíz de la pandemia, aunque su canal ya existía desde 2014.

La temática principal de su contenido es el bienestar físico, emocional y financiero y para ello en su podcast tiene invitados expertos en los temas de sus diferentes capítulos.

“En cada episodio, Regil, de la mano de expertos, comparte consejos prácticos, entrevistas inspiradoras y herramientas efectivas para ayudar a los socios del programa a cultivar una vida plena y equilibrada. Desde información médica compartida por especialistas hasta estrategias para manejar el estrés y mejorar las finanzas personales”, aparece como descripción de su proyecto en su canal de YouTube y en la plataforma Spotify.

El presentador logró posicionar su podcast con 8 millones de descargas en YouTube. (marcoantonioregil.com)

Según datos del sitio especializado en ganancias de YouTube, youtubers.me, el canal del presentador mexicano registra ganancias de 572 mil dólares (11 millones, 325 mil pesos mexicanos) como resultado de 256 millones 192 mil 017 visualizaciones acumuladas desde 2014.

En su sitio web oficial, el presentador mexicano ofrece una serie de cursos personalizados impartidos por él sobre bienestar personal y desarrollo financiero. Aunque también cuenta con clases y cursos gratuitos en su página web, si quieres adquirir más de su contenido o asesoramiento personalizado, tienes que comprarlo. El costo de su curso “alcanza tus sueños” tiene un costo de USD 497 (9 mil 840 pesos mexicanos)

En su carrera dentro de la televisión mexicana, el tijuanense destacó por presentar populares programas de concursos como Atínale al Precio (1997), 100 Mexicanos Dijeron (2001) y actualmente Escape Perfecto entre otros, además de ser el conductor por excelencia de los programas benéficos de televisa como lo es el Teletón desde 1997 hasta hoy en día.