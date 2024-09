Quién fue el sexto eliminado en La Casa de los Famosos México 2

Por decisión del público uno de los habitantes más polémicos abandonó el relity show. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante la noche del 1 de septiembre se llevó a cabo la sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2. Es considerada una de las más polémicas debido a que en la placa se encuentran varios elementos del equipo Tierra. Los nominados de esta semana fueron: Adrián Marcelo, Gomita, Briggitte y Karime.

Los habitantes fueron convocados al cuarto de eliminación por lo que tuvieron que despedirse de sus compañeros dentro de La Casa. A continuación les proyectaron saludos de sus familiares y seres queridos a cada uno.

El primer salvado fue Adrián Marcelo, seguido de Briggitte, quienes regresaron a reunirse con sus respectivos equipos. Por lo tanto Karime y Gomita entraron en el mecanismo giratorio para conocer su destino en el juego.

Adrián Marcelo, Gomita, Karime y Briggitte se encontraban en la placa de eliminación. (Captura de pantalla)

Después de 43 días de competencia, Araceli Ordaz (Gomita) se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2. Mientras tanto Karime regresó con el team Mar, quienes la recibieron entre gritos y lágrimas de triunfo.

Por su parte, el cuarto Tierra se retiró a su habitación para cambiarse de ropa y platicar sobre que acaba de ocurrir, pues ahora dentro de La Casa, son: 5 integrantes de Tierra contra 4 de Mar. Una vez más la balanza del juego se modificó, lo cual cambia el rumbo del reality show.

“Está bien fuerte, no me arrepiento de cada día que viví ahí. Espero que México no me odie, me daba miedo salir. Había días muy buenos, muy malos y de mucha risa”, fueron las primeras palabras de la influencer al llegar al foro. Asimismo confirmó que estaba sumamente enamorada de Agustín Fernández, pese a que el influencer la rechazó en diversas ocasiones.

Gomita se convirtió en la sexta eliminada de LCDLFM. (Captura de pantalla)

“A todos, Tierra, Échenle muchas ganas, no me han dicho nada raro, así que tranquilos. Chavas me encantó conocerlas, señores me encantó hacerles ese gran corte de cabello. Ricardo, te amo y te voy a extrañar demasiado. Agustín, siempre me vas a gustar... Adrián, carnal, acá te veo acá afuera. A todo team Tierra, nos vamos a las Vegas perros, cuando salgan”.

Cabe destacar que en los posionamientos de la sexta gala los habitantes únicamente enfrentaron a Adrián Marcelo y a pesar de que Gomita estaba nominada, nadie se posicionó frente a ella.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 2 que permanecen en la competencia

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Ricardo Peralta ‘Pepe’

Karime Pindter

Gala Montes

Sian Chiong