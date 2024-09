Productor de Televisa exhibe que contrato de ‘La Casa de los Famosos México’ prohíbe “cualquier clase de amenazas y/o violencia física”

Pese a que desde un inicio sabían que no se podía incitar a ninguna clase de violencia, hay algunos personajes que han caído en estas prácticas. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos México’ se ha visto una gran diferencia respecto a la primera temporada, principalmente en el tema de la violencia. Ante ello, un famoso productor de Televisa reveló que en realidad los contratos para todos los integrantes prohíbe de manera tajan te el uso de amenazas o violencia física entre sus participante, destapando un debate en redes sociales.

Se trata de Reynaldo López quien desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, explicó que la situación que se vive al interior de la casa es completamente inaceptable, no solo por lo que se puede promover en el programa, sino que también estarían incumpliendo con lo que firmaron previo a entrar al reality.

“El contrato de la casa de los famosos expresamente prohíbe cualquier clase de amenazas y/o violencia física. Adrián Marcelo no sabe honrar un contrato pues no tiene el profesionalismo mínimo necesario y como él mismo ha declarado, no tiene nada que perder. Las actitudes de AM son propias de alguien con alguna clase de desorden mental. Ahora mismo está diciendo muchos desvaríos que ni sus compañeros se Tierra le están comprando. Comprendo perfectamente a Arath en su preocupación, estar encerrado con un demente debe ser la peor experiencia para cualquier ser humano”, explicó.

El productor dejó en claro que la televisora sí prevé este tipo de situaciones, pero no han sido respetada en la temporada 2 del reality. (TW Reynaldo López)

La agresión de Adrián Marcelo que lo pondría fuera de la casa

A lo largo de las más de cuatro semanas que han permanecido los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ el youtuber regiomontano ha estado inmiscuido en varias polémicas al ser señalado como un competidor desleal que utiliza las debilidades de las personas para dañarlas, pero que al final termina pidiendo perdón por sus actos.

Su más reciente explosión tuvo lugar luego de que el Team Mar lograra sacar a la última mujer de Tierra, Gomita, quien fue la sexta expulsada lo que quebrantó el cuarto haciendo enojar a sus integrantes: Adrián Marcelo, Sian Chiong, Agustín Fernández y Ricardo Peralta.

Esto detonó un episodio oscuro del regio quien volvió a arremeter contra Arath de la Torre asegurando que no había jugado de forma agresiva, pero que esta última gala le habría puesto las cartas sobre la mesa para lo que tiene preparado:

“Se va a poner muy fuerte esto. Muy fuerte diría yo. Me preocupa lo fuerte que se puede poner Arath. Yo sí ya recomendaría que lo que sigue sí te prepares carnal, no es amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era el modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard. Hoy me diste luz verde”, afirmó.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre nuevamente protagonizaron un episodio de violencia dentro de la casa. (ViX)

“Discúlpame, yo creo que sí eres inteligente no te vas a volver a parar enfrente de mi. No es amenaza pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando” , le respondió a De la Torre quien no mostró miedo al creador de contenido, pero también evitó una confrontación mayor.

Uno de los momentos cumbre del comportamiento de Adrián Marcelo fue cuando, de nueva cuenta, involucró a la familia de Arath a quienes les recomendó dejar de ver el programa pues no estarían preparados para todo lo que diría de él si es que lo vuelve a ‘retar’ en un posicionamiento.

“El pedo es que no tengo nada que perder. No quería llevarlo a eso, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mi en el siguiente posicionamiento. Una, me haces más fuerte, fueron los tres hoy y ya viste el resultado, pero sobre todo yo no tengo talento artístico, yo no sé actuar como tú carnal, pero lo que yo sé hacer con las palabras no eres ni la mitad capaz”, aseveró Marcelo.

La intensidad subió de nivel al interior del reality Crédito: Televisa