Estudiantes y trabajadores del PJF marchan en contra de la Reforma al Poder Judicial: “La justicia no se vota”

La marcha es del Ángel al Senado, por lo que se prevén afectaciones en Reforma. (X @FCN_mx)

Este domingo 1 de septiembre, justo cuando en el Zócalo capitalino el presidente López Obrador ofrecerá su sexto y último informe de Gobierno, a unos pocos kilómetros se desarrolla una marcha en contra de una de sus más controversiales reformas, la del Poder Judicial de la Federación.

Estudiantes y exalumnos de Derecho de universidades públicas y privadas marchan del Ángel de la Independencia al Senado de la República para expresar su rechazo a la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero y que en breve será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados, una vez que quede oficialmente instalada la LXVI Legislatura.

Alistan una movilización del Ángel al Senado de la República junto con ciudadanos, políticos y activistas Crédito: X @FCN_mx

Los jóvenes arribaron a la emblemática columna en Paseo de la Reforma con pancartas que rezan las leyendas: La juventud consciente se une al contingente. No hay futuro sin justicia. Se ve se siente, el ITAM está presente”, “Estudiantes, egresados y profesores de la ELD en defensa del Poder Judicial”, “La justicia no se vota”, “La autonomía no es una tómbola” y “Poder Judicial, contrapeso nacional”, por mencionar algunas.

En el sitio también se han dado cita empleados del Poder Judicial de la Federación, así como jueces y magistrados, quienes vale recordar que se encuentran en paro indefinido de labores desde hace casi dos semanas en rechazo a la reforma de AMLO. También se encuentran personajes como Beatriz Pagés y Margarita Zavala, quienes acudieron a la movilización en solidaridad con los trabajadores.

Alternativas viales

Se prevé que los contingencia marchen del Ángel al Zócalo, por lo que hay afectaciones en Florencia y Paseo de la Reforma. Como alternativa, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) recomienda circular por Circuito Interior y la Avenida Chapultepec.

Se reunieron estudiantes, exalumnos y profesores de diferentes facultades. (@LuciaGons3)

Información en desarrollo...