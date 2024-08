Gala Montes prepara fuerte golpe contra Gomita en “La Casa de los Famosos” y la acusará de acoso; fans le piden que no lo haga

Gala Montes, participante de La Casa de los Famosos México 2, se irá contra Gomita el domingo. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Todo está listo para que un nuevo habitante de La Casa de los Famosos México salga expulsado el próximo domingo y Gomita podría ser uno de ellos. La habitante se encuentra nominada y algunos de los concursantes ya preparan su posicionamiento para la siguiente gala de eliminación.

Tal es el caso de Gala Montes, quien planea posicionarse detrás de Gomita y está ensayando ya su discurso. En el cuarto Mar, la actriz de El Señor de los Cielos contó a Karime lo que le dirá a la comediante y aunque parece un golpe fuerte, algunos internautas están manifestando en redes sociales que no es una buena idea y que podría jugar en su contra. Esto es lo que Gala le dirá a Gomita:

“Una verdadera feminista no niega su amistad con Karime por irse con la persona que más apoyo tenía, Ricardo, como tú lo hiciste al principio del reality. Una verdadera feminista no se va con el tipo que su amiga le dijo que le gustaba y le tira la onda. Una verdadera feminista marcha todos los 8 de marzo para gritar por todas las mujeres que pierden la vida en México por feminicidio, porque mueren diez mujeres al día; Fátima, Debanhi Escobar y Maricela Escobedo, son tres casos que te invite a googlear”.

Pero no se quedó allí, Gala Montes también se refirió a lo ocurrido entre Gomita y Agustín:

“Una verdadera feminista se para frente a Palacio Nacional para gritarle al presidente que hay un feminicidio institucional contra las mujeres que tienen cáncer de mama por falta de tratamientos oncológicos. Una verdadera feminista no acosa a una persona, no le toma sus partes íntimas sin que esto haya sido consensuado antes, como tú lo hiciste ese día con Agustín, porque lo que tú hiciste es acoso”.

Y remató con: “Araceli, tú no nos representas, tú denigras y demeritas al movimiento feminista”.

Los fans aconsejan a Gala Montes que no se posicione así contra Gomita

Aunque Gala Montes es una de las participantes más fuertes de La Casa de los Famosos México, esta vez los fans no están apoyando su estrategia. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Gala, la estas cag... y bien recio todo tu ego. Ojalá no haga eso porque está equivocada. Una mujer puede ser feminista sin hacer nada de lo que ha dicho. Gomita ha hecho muchas mier... pero el enfoque de su posicionamiento está mal usando el feminismo como bandera”

“Gala va decirle a Gomita que es feminista y que investigue los feminicidios todo por celos se está colgando del movimiento para alterar la percepción”

“Apunten, según Gala, si no marchan, si no le gritan al presidente, y si niegan amistades, no son feministas. Si el discurso que tiene planeado Gala contra Gomita, lo llega a hacer, que no llore si Adrián se le posiciona después y se le pasa de v...”.

“Pues a mí tampoco me gustó ni tantito todo lo que le quiere decir Gala a Gomita, está pésimo usar movimientos sociales y nombres de víctimas para un reality show... Y Gomita ni ha dicho que es feminista”.

“Gala le dice esas cosas a Gomita le va pasar lo mismo que a Ricardo y ni cómo defenderla de la funa a mi hermosa. YA DÍGANLE QUE SUPERE EL TEMA CON EL LARRY LPM NO ES SU NOVIO Y NUNCA LO FUÉ”.