Bárbara Mori habla sobre las problemáticas en ‘Las Azules’, una serie de época muy actual

Los dos primeros capítulos de la serie se estrenarán el miércoles 31 de julio y se publicará un nuevo episodio cada semana. (Imagen cedida por Apple TV)

El miércoles 31 de julio se estrenó ‘Las Azules’, una serie de crimen inspirada en la primera unidad de mujeres policía de la Ciudad de México. La historia no solamente expone el caso de un asesino serial, también profundiza en los problemas sociales que enfrentaban las mujeres en la década de los 70 y que lamentablemente siguen vigentes en la actualidad.

“Es importante desempolvar este tipo de historias porque sigue siendo relevante celebrar los logros que hemos tenido las mujeres en Latinoamérica, por hacernos valer, por poder perseguir nuestros sueños y entrar en lugares que normalmente eran reservados para los hombres. Me dejó con una gran sentido de responsabilidad”, declaró Ximena Sariñana en entrevista con Infobae México.

Natalia Téllez, Bárbara Mori, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado protagonizan esta historia. (Imagen cedida por Apple TV)

Bárbara Mori no se quedó atrás y habló sobre las similitudes que existen entre los problemas que se exponen en la serie y los que enfrentan las mujeres en la actualidad. Asimismo, se pronunció sobre los peligros que corren todas las mujeres día a día en una sociedad machista.

“México es un país que desgraciadamente no suele hablar de los logros de las mujeres, por eso la gente no conoce esta historia (...) Ver lo interesante que es que estás contando una historia que pasó hace más de 50 años, que había una sociedad machista ultraconservadora y darte cuenta que hoy, en el 2024, hay muchas cosas que no han cambiado, incluso, hay cosas mucho peores como los feminicidios”, comentó para Infobae México.

El director entrevistó a un exelemento de esta unidad de la vida real. (Imagen cedida por Apple TV)

Natalia Téllez aseguró que hacer esta serie fue muy divertido por la convivencia con sus compañeros, sin embargo, también considera que es alarmante la similitud entre épocas.

“Las Azules 1970 y las mujeres en la Ciudad de México 2024 siguen pasando por una problemática bastante similar, creo que la parte positiva es que el discurso de las mujeres está deconstruido de una manera diferente, nos damos cuenta de lo que está mal, que la posición no es la correcta, pero eso no significa que la posición del todo halla cambiado”, dijo.

Esta serie fue escrita y dirigida por Fernando Rovzar, quien se sinceró sobre el origen real de esta historia; aseguró que no encontró información oficial sobre el primer cuerpo de policías mujeres en ningún lugar hasta que se encontró con contacto de una exintegrante, quien compartió todas las experiencias que vivió con sus compañeras.

(Imagen cedida por Apple TV)

“Escribir el primer capítulo nos llevó un año para poder entender realmente cuál era la historia que queríamos contar (...) Las cosas que corren el riesgo de avergonzar al gobierno normalmente no son muy conocidas. Este cuerpo policíaco no se hizo con la intención de darle una oportunidad a mujeres de entrar a la policía, este cuerpo policíaco se formó para crear un truco publicitario para distraer a la gente”, comentó el director.

Elenco de ‘Las Azules’

Bárbara Mori ‘María’

Ximena Sariñana ‘Ángeles’

Natalia Téllez ‘Valentina’

Amorita Rasgado ‘Gabina’

Miguel Rodarte ‘Octavio’

Christian Tappan ‘Escobedo’

Leonardo Sbaraglia ‘Alejandro’

Bruno Bichir ’Goyo’

Rosa María Bianchi ’Luz’

Ivana De María ‘Alma’