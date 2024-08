YosStop visita ‘Ventaneando’ tras arresto; conductores la apoyan: “Es un homicidio digital”

(Captura Ventaneando)

Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes sociales como YosStop, asistió como invitada especial al programa ‘Ventaneando’ este viernes para explicar por qué fue arrestada el pasado 26 de agosto por autoridades de la Ciudad de México y qué relación tiene con un proceso legal que enfrenta con una mujer que formaba parte de su círculo cercano.

La youtuber asistió en compañía de su abogado, Emilio Gómez Mont, quien contó que este problema comenzó hace varios meses, cuando la mujer en cuestión levantó una queja bajo Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que descartó que se trate de una denuncia.

Como parte de las medidas de protección que impusieron las autoridades mientras se resuelve el caso, se consideró que Yoseline Hoffman no puede usar sus redes sociales públicas, pero no se mencionó nada sobre las privadas. Es por esa razón que ella se atrevió a hacer una publicación en un perfil que solo comparte con familiares y amigos.

La influencer estaría en problemas legales nuevamente por no tener su cédula profesional.

“En un en vivo, donde está hablando de un caso sin señalamientos (...) ella estaba hablando de una experiencia, de un sentir, como lo hacen en cualquier red social cualquier persona, pues aleja que algunas personas supuestamente la identificaron porque sabía quien es, pero ni yo ni 6 millones de personas pueden saber a quién se refiere; es un caso que plantea”, contó el abogado.

La influencer comentó: “Se me quiere culpar por algo que hicieron terceros, yo no soy culpable del hate en redes sociales, eso siempre va a existir (...) me siento muy frustrada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo”.

Asimismo, comentó que posiblemente este señalamiento es un intento para ‘censurarla’ en redes sociales, incluso comentó: “Lo que siento es que es un homicidio digital, o sea, desaparecerme por completo de las redes sociales porque si yo abro otra cuenta no sé si me lo van a prohibir”.

(Captura de pantalla)

¿Por qué detuvieron a YosStop y en qué va el caso?

En la tarde del pasado lunes se difundió la noticia de la detención de Yoseline Hoffman, conocida como YosStop en plataformas digitales, por supuestamente violar medidas cautelares e incitar al odio hacia una mujer. La creadora de contenido, quien en 2021 pasó cinco meses en prisión por el delito de discriminación, debía cumplir un arresto de 36 horas. Tras su liberación horas después, su equipo legal, encabezado por el abogado Emilio Gómez Mont, señaló que están enfocados en un amparo y análisis de queja, buscando que la jueza examine el fondo del asunto.

De proceder, YosStop debería asistir a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el próximo miércoles 28 de agosto a las 13:00 horas.

Una de las versiones que circuló fue que aparentemente YosStop usó su cuenta de Facebook personal sobre la venta de un departamento. Ante esto, la parte acusadora solicitó un arresto administrativo por presuntamente incumplir medidas de restricción.

La defensa de Hoffman mencionó en su momento: “Nunca existieron los actos en los que supuestamente nuestra clienta violenta a la contraparte, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para justificar una medida de protección y, las medidas impuestas no solo no están previstas en dicha ley, sino que son excesivas e infundadas”.