YosStop rompe en llanto y narra cómo fue su segunda detención: “Me sentía tiesa”

YosStop dio detalles de lo que ocurrió y llegó hasta las lágrimas (Foto: Instagram/@justyoss)

Tras haber sido detenida y puesta en libertad 36 horas después, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, rompió el silencio y contó en entrevista con Wefere news cómo fue su experiencia y todo sobre su arresto.

Y es que fue el pasado lunes 26 de agosto cuando se reportó la detención de YosStop, esto por supuestamente haber violado medidas cautelares y haber “incitado a la violencia” a través de internet. La creadora de contenido negó estas acusaciones y a través de un comunicado su equipo legal aclaró:

“Nunca existieron los actos en los que supuestamente nuestra clienta violenta a la contraparte, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para justificar una medida de protección y, las medidas impuestas no sólo no están previstas en dicha ley, sino que son excesivas e infundadas”.

Por otro lado, una amiga cercana a la creadora de contenido explicó: “Mi amiga YosStoP lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla”.

Las declaraciones de YosStop: así vivió su detención

La creadora de contenido no aguantó las lágrimas y explicó lo difícil que ha sido todo para ella y su familia Crédito: Youtube/@Weferenews

Sobre el trato de las autoridades, YosStop dijo: “Me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar siempre fueron respetuosos, muy bien, nada que quejarme. Agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, esta sí, el trato fue bueno”.

No obstante, a pesar de que las autoridades hicieron todo para no hacerla pasar un trago amargo, sus emociones fueron bastante intensas. Confesó: “Fue mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo. Pensar en qué va a pasar, el simple hecho de que te priven, ya te privaron de hablar, ahora te privan de tu libertad otra vez. Pensaba ‘qué va a pasar qué hago, no puedo hablar con mi familia, no sé qué está pasando afuera’. Es mucha incertidumbre, es mucha ansiedad, es como soltar el control y dejar que pase”.

Y detalló también lo que sintió a nivel físico: “Genera muchísimo estrés, corporalmente me sentía tiesa, el ojo me brincaba, todavía siento que me brinca y pues miedo, desde entonces hasta ahorita es mucho miedo”.

Del mismo modo, YosStop contó lo complicada que ha sido la situación para sus seres queridos:

La influencer no es ajena a los problemas legales, hace algunos años estuvo en prisión (Archivo)

“Pidiéndole al universo que por favor ya me dejen en paz. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz, no entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez, no solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá es mi hija y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana es algo que me duele muchísimo”.

La defensa de YosStop también aclaró: “Es importante precisar que no existe ninguna medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales, sino que la medida ordenada por el juez de suspender está dirigida a la fiscalía capitalina para que lleve a cabo las gestiones ante las distintas plataformas de redes sociales para la cancelación de las cuentas antes referidas. Si nuestra clienta no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”.