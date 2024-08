¿Por qué se inundó Chalco? Éstas son las razones detrás de la emergencia en Edomex

Centenares de personas resultaron damnificadas a raíz de las inundaciones. (X @greenpeacemx)

En los últimos meses, además de intensas olas de calor, fuertes lluvias han azotado a México por distintos motivos: el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico y el Atlántico, ondas tropicales, el monzón mexicano, la entrada de humedad de ambos litorales y hasta frentes fríos fuera de tiempo, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones han ayudado a aliviar un poco los problemas de sequía en gran parte del país aumentando los niveles de presas, sin embargo, lo que para algunos es una bendición pero muchos otros ha resultado en pérdidas humanas y materiales, ya que las lluvias han inundado entidades como Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, por sólo mencionar algunas.

En la entidad gobernada por la morenista Delfina Gómez Álvarez, el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias ha sido uno de los más afectados, pues llevan casi un mes bajo el agua, cuyo nivel llegó a alcanzar más de un metro de altura, lo dejó a los pobladores prácticamente con casas inhabitables, pertenencias ya inservibles y con la necesidad de trasladarse en balsas ante la falta de calles secas.

La respuesta del Gobierno del Estado de México llegó tarde, acusaron muchos habitantes en redes sociales, sin embargo, después los recorridos de la morenista se volvieron cada vez más frecuentes, incluso en compañía de las titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

Pese a las afectaciones, las autoridades mexiquenses apenas atendieron la emergencia Crédito: X @joseluismorag

¿Por qué se inundó Chalco?

El agua que inundó Chalco no sólo proviene de la lluvia en sí, sino que es una bomba de tiempo entre aguas residuales, basura y el riesgo de adquirir alguna enfermedad gastrointestinal o causada por mosquitos. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, los colosales encharcamientos de las últimas semanas se generaron debido a la presencia de un enorme tapón de basura de 50 metros de ancho por 2.4 de profundidad en el Colector Pluvial Solidaridad. En su mayoría, plásticos, lo que muestra que aún falta regular las leyes para obligar a las empresas a disminuir su distribución y/o fomentar su reutilización

Tras la emergencia, la gobernadora Delfina Gómez anunció que se reanudarán ya los trabajos del Colector Solidaridad, cuya obra fue iniciada por su antecesor Alfredo del Mazo Maza pero quedó inconclusa. Una vez que éste quede listo, sustituirá al anterior y se convertirá en el drenaje más importante no sólo del municipio sino de toda la entidad.

Sin embargo, especialistas de Greenpeace México consideran que la acumulación de basura no fue el único factor que influyó para que el municipio se inundara, incluso se atreven a señalar que la omisión de los gobernantes de la Zona Metropolitana también tuvieron que ver:

“La respuesta del gobierno del Estado de México ha sido echar la culpa a la gente. Dicen que pasó porque tiran basura en la calle. De acuerdo, necesitamos educar y concientizar al respecto. Pero, ¿Qué han hecho los gobiernos estatales y federal para obligar a la Coca Cola e industrias similares a responsabilizarse y frenar esta otra inundación plástica en la que nos han colocado? ¿Qué se ha hecho para reducir al máximo la generación de potenciales residuos?”, reclama la organización en su página de internet.

Tras las fuertes inundaciones, reiniciaron los trabajos del Colector Solidaridad. (Facebook Gobierno de Chalco)

Y es que los ambientalistas señalan que Chalco, al igual que municipios aledaños como Valle de Chalco Solidaridad e incluso la alcaldía Tláhuac forman parte de la Cuenca del Valle de México, la cual no ha sido atendida por las autoridades. “La cuenca es el sistema ambiental que hace posible que tengamos agua y que esta cumpla su ciclo. No hay una sola persona cuyo bienestar no dependa del agua de la cuenca, sin importar si vive en la pobreza o en la opulencia. Sin embargo, el dinero público y el esfuerzo gubernamental se siguen vertiendo en lo que no tiene futuro”.

La organización señala que desde hace varios años presentó al Gobierno de la Ciudad de México una propuesta para rescatar la Cuenca del Valle de México a fin de que no ocurriera una catástrofe como la de 20′21 en Tula, Hidalgo, cuando ésta se inundó no sólo por las lluvias sino porque es un punto donde las autoridades tanto de CDMX como federales decidieron desfogar las aguas del oriente de la Zona Metropolitana; sin embargo, cuatro años después no ha habido respuesta.

Greenpeace México acusó recientemente que los niveles de tratamiento de aguas residuales en nuestro país apenas alcanza el 15 por ciento y deriva en desperdicio lo cual, sumado a lo viejo y desgastado del sistema de distribución del líquido, termina siendo un 40 por ciento de agua que se podría aprovechar.

Otra de las posibles causas de las inundaciones es, evidentemente el cambio climático y la deforestación, porque al arrasar con bosques y áreas verdes, no se puede captar el agua de lluvia. Eso sólo deja en evidencia que a las autoridades no les ha preocupado la gestión sustentable de ciudades y el recurso líquido, apunta la organización internacional.

Ahora bien, el cambio climático hace más prolongados los periodos de sequía pero también provoca precipitaciones históricas que derivan en lo que vimos que pasó en Chalco, considerada una de las demarcaciones más pobladas pero a la vez más vulnerables en los atlas de riesgo.

Chalco está inundado desde el pasado 2 de agosto. (Cuartoscuro)