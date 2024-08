“Se cree del pueblo”; exhiben cuánto cuesta la maleta Rimowa y sandalias Gucci que Adrián Marcelo usa en la ‘LCDLF’

Adrián Marcelo arremetió contra Arath de la Torre durante posicionamiento. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante la quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2, Arath de la Torre pidió abandonar el reality tras recibir nuevos ataques personales de Adrián Marcelo, quien expuso temas financieros sensibles del conductor y también le echó en cara que ha tenido la posibilidad de viajar a otros países, pues detalló que el país se merecía un ganador que transitara las colonias o sitios populares.

Tras este controversial momento que desató la ira tanto de famosos, como de los fans del programa, usuarios en redes sociales exhibieron algunos artículos que Adrián Marcelo llevó como parte de su equipaje al reality de Televisa y que resultaban sumamente lujosos.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

Arath de la Torre era uno de los nominados, y Adrián Marcelo lo confrontó nuevamente, utilizando temas personales para atacar al actor. El influencer comenzó su discurso diciendo:

“Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos, sería casi imposible ganarte esta realidad. Tienes una trayectoria impecable, un carisma que muchos envidiaríamos”. Sin embargo, continuó enfocándose en las “necesidades” y acusó a de la Torre de presunta evasión fiscal y clasismo, considerando que “México necesita figuras públicas que estén en sintonía”.

El creador de contenido también insinuó que el actor tenía una deuda fiscal por solventar y que esto no era una necesidad sino una obligación. Durante su intervención, Adrián Marcelo prometió que, de ganar el premio, destinaría los 4 millones de pesos a la comunidad, y añadió de manera sarcástica que utilizaría el despacho de abogados de Arath para notariar su promesa.

En respuesta, Arath de la Torre explicó entre lágrimas que no tenía por qué dar explicaciones sobre sus necesidades financieras y reiteró el agotamiento emocional que estaba sufriendo por los constantes ataques. “Es muy fácil decir que a veces los artistas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta”, manifestó el actor visiblemente afectado.

Exhiben lujos de Adrián Marcelo en LCDLF

El usuario X identificado como Erick (@eri_ggc) compartió cuáles serían las marcas y costos de algunos artículos que llevó Adrián Marcelo al reality de Televisa.

El primero que enseñó fue una maleta verde, la cual aparentemente es de la marca Rimowa y en el sitio oficial tiene un costo de 51 mil 400 pesos. Es del modelo Trunk Plus y estaría fabricada de aluminio anodizado.

También el internauta compartió unas sandalias que ha utilizado el influencer dentro del concurso y estas serían de la marca Gucci y tendrían un costo de 10 mil 100 pesos.

