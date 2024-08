Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX hoy 27 de agosto; esto dicen las autoridades

Alerta sísmica no se activa en la CDMX | FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La mañana de este martes 27 de agosto se registró un sismo de 4.9 grados de magnitud con epicentro en el estado de Guerrero, el cual se percibió en la Ciudad de México; sin embargo, la alerta sísmica no sonó por lo que cientos de ciudadanos no se percataron del movimiento telúrico. ¿Por qué no se activaron los altavoces?

De acuerdo con lo expuesto por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo que se sintió este martes tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó a 62 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero, donde la población lo percibió con una intensidad de media a alta. Cabe destacar que al ser el estado encabezado por Evelyn Salgado con una actividad sísmica frecuente, se cuenta con un sistema de alertamiento similar al de la Ciudad de México, el cual tampoco se activó por el siguiente motivo.

(X @SismologicoMX)

A través de las redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) informó que, tras detectarse el sismo de la magnitud antes señalada, no se activó la alerta sísmica porque:

“La estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Cabe destacar que la alerta sísmica se activa cuando un movimiento telúrico supera los 5 grados de magnitud, al tiempo que las primeras ondas cuentan con una fuerza tan relevante que orilla a las autoridades a advertir sobre la proximidad del mismo, de ahí que los altavoces comiencen a sonar dejando un lapso de hasta 50 segundos para la evacuación de inmuebles y localización de puntos de seguridad marcados por Protección Civil.

Información en desarrollo...