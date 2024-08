“El gerente de Televisa”: Cecilia Galliano se burla de Agustín Fernández en vivo y así reaccionó Nicola Porcella (Fotos: ViX)

Agustín Fernández sigue sumando enemigos dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 2024, pues la actitud y los comentarios del chico reality show no solo han decepcionado a sus contados fans, sino también a grandes personalidades de Televisa, incluyendo a su mejor amigo Nicola Porcella.

Durante la Pre Gala del pasado lunes 26 de agosto, donde el argentino resultó ganador de la Prueba del Líder y con ello tendrá inmunidad una semana más dentro del reality show de San Ángel, Cecilia Galliano y Mauricio Garza no dudaron en burlarse del habitante luego de que en más de una ocasión ha señalado a Arath de la Torre de tener influencias en la televisora y despreciar espacios importantes de televisión como el matutino Hoy.

“El Patiño del sucesor, el gerente de Televisa. Pero Agustín, tú tranquilo porque yo no peso nada, solamente en la balanza, tú tranquilo, juega tranquilo que no voy a hablar nada de ti”, expresó Galliano para que Mauricio Garza arremetiera: “A ver si cuando salga está aquí, si no es que Ceci sí tiene palancas”.

“Si ya está en argentina es porque le compré el pasaje y lo mandé a su casa en un Didi aéreo”, agregó su compatriota argentina.

Junto a Mauricio Garza, la famosa conductora argentina no dudó en criticar con ácidos chistes los comentarios de su compatriota en ‘La Casa de los Famosos México’ Nicola Porcella vs Agustín Fernández

Nicola Porcella no dudó en reírse de todo y apoyar a los conductores de las Pre y Post Galas a pesar de que es el mejor amigo de Agustín Fernández, debido a que su colega ha dejado mal parado a su grupo de fans y se ha manifestado estar decepcionado de quien colocó en La Casa de los Famosos México 2024.

Sofía Rivera Torres ‘destroza’ a Agustín Fernández ante su posible veto de Televisa

El modelo argentino Agustín Fernández ha quedado en el centro de la controversia en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos México. Su comportamiento y posicionamiento contra sus compañeras Gala Montes y el equipo de Arath de la Torre ha generado una ola de críticas. Sofía Rivera Torres, ex integrante del reality y esposa del presentador Eduardo Videgaray, ha sido una de las voces más fuertes en condenar sus acciones.

Durante la Gala de Eliminación del domingo 25 de agosto, Sofía compartió su disgusto con Galilea Montijo, insinuando que Fernández podría enfrentarse a un veto de Televisa después de su eliminación del programa.

Sofía Rivera Torres ‘destroza’ a Agustín Fernández ante su posible veto de Televisa: “Vas a tragarte tus palabras” (Fotos: ViX)

La disputa comenzó cuando Fernández, mejor amigo de Nicola Porcella, hizo declaraciones que, según Rivera Torres, buscaban desprestigiar a Gala Montes y al equipo de Arath de la Torre, conocido como Cuarto Mar. Rivera Torres, la segunda eliminada en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, no dudó en dirigirse a Fernández de manera contundente. Durante la Gala, criticó su “brújula moral”, sugiriendo que las palabras pronunciadas por él regresarían a atormentarlo.

La situación se intensificó mientras Fernández continuaba mostrando una doble moral. En particular, Rivera Torres señaló: “Así como te tragaste toda esa comida la otra noche, te va a tocar tragar muchas de las palabras que has dicho y ahí sí vas a saber lo que es la indigestión”. Este comentario fue una referencia directa a incidentes dentro de la casa que involucraron a Fernández y a otros participantes.