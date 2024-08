Así fue la pelea entre Yeri Mua y Agustín Fernández, de ‘La casa de los famosos’, por Gomita: “Es una lacra”

(Vix // @yerimua)

Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ continúan envueltos en controversia por su personalidad, comportamiento y estrategias. Entre ellos destaca Agustín Fernández, un modelo de origen argentino que ganó popularidad en redes sociales durante los últimos meses por su estrecha amistad con Nicola Porcella. Y es que ha protagonizado un triángulo amoroso con Gala Montes y Araceli Ordaz ‘Gomita’.

Los encuentros y desencuentros ‘románticos’ de los residentes han desatado un sinfín de críticas. Incluso, algunas personalidades del medio nacional se han pronunciado al respecto, tales como Poncho de Nigris, Wendy Guevara y el propio Nicola Porcella.

Fue bajo este contexto que Yeri Mua arremetió en contra del modelo argentino en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales. La cantante no solo lo tachó de ser una “lacra de hombre” y “nefasto”, también expuso sus supuestas preferencias sexuales sin su aparente consentimiento.

La cantante mandó un mensaje a Gomita Credito@chismesdeinfluenzer

“Lo que sí se me hizo chistoso es que Gomita se quiso besar a Agus le gustan los hombres, te digo por qué yo sé y me consta, yo sé con qué personas ha andado de este medio. Entonces, sí me dio cringe que la Gomita anduviera de arrastrada detrás del Agus... ¿Sí se llama Agus, no? El güerejo que tiene la piel de Donald Trump, toda naranjosa”, comenzó.

“Bueno, ese sí les puedo decir que es una lacra, no sé qué hace ahí, es un g*ey nefasto y anda de mayate; cuando le conviene se mete con los gays, cuando le conviene se mete con las mujeres y cuando le conviene se mete con los hombres”.

Eso no fue todo, Yeri Mua cerró este tema con un contundente mensaje para Gomita: “Estás llorando por el más mayate del programa, mi vida atiéndete“.

(Captura de pantalla/ViX)

La intérprete de ‘Mamita Rica’ o ‘Línea del perreo’ aclaró que no tiene ningún problema con Gomita, solo quiso compartir su opinión sobre su comportamiento con Agustín Fernández en ‘La Casa de los Famosos México 2024′.

Como era de esperarse, las declaraciones de Yeri Mua se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones entre los fanáticos del reality show. Mientras algunos concordaron con la cantante, otros lamentaron que hablara sobre las preferencias sexuales del modelo.

Cabe mencionar que Agustín Fernández ha procurado mantener su distancia de Gomita desde que la producción recopiló y mostró todos los momentos en que trató de acercarse a él y se posicionó en contra de Gala Montes en una gala de eliminación.