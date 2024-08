Detienen a YosStop; la influencer fue trasladada al Reclusorio Oriente, según reportes

En 2021, Yoseline Hoffman permaneció 5 meses en prisión durante una investigación por presunta pornografía infantil. El delito fue reclasificado por un juez. (Especial Infobae / Jovany Pérez)

Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, fue detenida por autoridades capitalinas. De acuerdo con el programa Todo para la Mujer, la influencer es acusada de agresiones e incitar al odio hacia otra mujer.

Diversas fuentes en X reportan que la creadora digital fue trasladada al Reclusorio Oriente, donde permanecerá detenida 40 horas en lo que se realizan las investigaciones preliminares.

En la emisión de este lunes del programa de Maxine Woodside, la periodista Vicky López interrumpió la conversación para dar informar el arresto. “Un juez de control determinó arrestarla por incumplir (una orden de restricción) por agresión a una mujer. Ella tenía una sociedad de negocio, terminó mal la sociedad y ella otra vez en redes sociales, empezó a decir que era como ratera, que le había robado y que por eso se destruía (la sociedad)”, indicó la locutora.

Amiga de YosStop da una versión diferente

Tras darse a conocer la detención de YosStop, la creadora digital Renata Villarreal se pronunció en X, donde dio una versión diferente del caso. Según la influencer, Hoffman ha sido extorsionada por las personas que interpusieron una orden de restricción en su contra.

“Mi amiga @YosStoP lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla. Haré un instagram live a las 2:30 pm para denunciar todo. Misma arroba que aquí”, escribió Renata Villarreal.

Su versión coincide con información dada a conocer por la periodista María Luisa Valdés Doria, quien reportó en X que la creadora digital no estaba encarcelada. “Puedo confirmar que @YosStoP si está detenida, pero no está en prisión, ella no golpeó, ni agredió física ni verbalmente a nadie… más adelante más información”.

YoStop: El polémico caso que llevó a la cárcel a la influencer

YoStop fue detenida en junio de 2021 tras una denuncia presentada por Ainara Suárez, quien afirmó que Hoffman hizo eco en sus redes sociales del video de una violación grupal que sufrió cuando tenía 16 años.

El caso estalló en marzo de 2021, cuando Suárez denunció que la youtuber, con más de 5 millones de suscriptores, difundió el contenido del ataque sexual en uno de sus videos. Hoffman, además de referirse al material explícito, insultó a la víctima llamándola “pu**” y “prostituta pende**”. Esto desató una campaña de ataques y amenazas contra Suárez, lo que impulsó la denuncia por pornografía infantil.

La noche del martes 30 de noviembre de 2021, un juez reclasificó el delito a discriminación, lo que permitió la suspensión condicional del proceso penal por tres años. La Fiscalía de la Ciudad de México explicó que la víctima aceptó un acuerdo reparatorio que incluyó la entrega de bienes materiales, una compensación económica, una disculpa pública y el compromiso de Hoffman de no contactarla ni expresarse de forma denigrante hacia ninguna persona.

Hoffman, por su parte, expresó su gratitud a quienes la apoyaron durante su reclusión: “Estoy muy feliz porque ya estoy libre”. Como parte del acuerdo, la youtuber también deberá donar el 5% de sus ingresos a asociaciones que trabajen con víctimas y compartir en redes sociales el contenido de los cursos sobre derechos humanos que tomará durante los próximos meses.

Este caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad de los influencers al usar sus plataformas.