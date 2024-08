“Te amo, esposa”; FOTO revela que Karely Ruiz se habría casado antes de anunciar su embarazo

Karely Ruiz anunció en Instagram la dulce espera de una niña. (@karelyruiz)

Este fin de semana, Karely Ruiz se posicionó como el principal tema de conversación en redes sociales luego de anunciar su embarazo. La influencer regiomontana compartió la noticia en Instagram, horas antes de una fiesta de revelación de género, donde fue acompañada por su pareja, un joven identificado como Jhon, quien sería DJ.

En una primera publicación, Karely Ruiz subió una imagen tomada durante una sesión de fotos, donde compartió con sus fans que se encuentra en la dulce espera de su primogénita:

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió la creadora de contenido de OnlyFans.

Posteriormente, a través de sus historias mostró detalles de una exclusiva fiesta de revelación de género. Entre las publicaciones destaca un video donde es acompañada de su pareja, Jhon, de acuerdo información que es visible en la invitación al evento.

Al margen del impacto que generó la noticia de su embarazo, la identidad de la pareja y padre de la futura hija de Karely Ruiz captó la atención de cientos de miles de usuarios de redes sociales. Han sido los fans de la creadora de contenidos para adultos, quienes han brindado pistas sobre su identidad y descubrieron un dato revelador: Karely Ruiz se habría casado en secreto.

“Te amo, esposa”; Karely Ruiz habría dejado de ser soltera

Aunque en las publicaciones de Karely Ruiz aparece acompañada de su pareja, no lo arroba ni tampoco menciona muchos detalles del él. Sin embargo, entre el ingente de publicaciones que surgieron en ‘X’ tras la noticia, destaca un tuit de un usuario identificado como @SrEstudianteOF, quien compartió una captura de pantalla de una historia de Jhon, donde aparece junto a la influencer, a quien llama “esposa”.

Las imágenes avivaron el interés por la relación de la influencer regiomontana, quien hasta hace un mes hizo apariciones públicas donde no mostró rasgos de un posible embarazo.

Karely Ruiz afronta las críticas

Como todo lo que rodea a Karely Ruiz, su embarazo no libró la controversia. La influencer ha sido blanco de comentarios machistas y misóginos por su rol como creadora de contenido para adultos. Además de cuestionar la paternidad de su pareja, varios internautas lanzaron comentarios ofensivos.

En Instagram, una usuaria ironizó sobre la noticia y escribió que, al igual que su madre, la bebé estrenaría un perfil en OnlyFans. Karely Ruiz, quien se ha distinguido por hacer frente a sus haters, reviró que sí, y que seguramente tendría más dinero que ella.

Al margen del furor de la noticia, un amplio grupo de usuarios ponen en duda la veracidad de la noticia y especulan sobre la posibilidad de que se trate de una campaña publicitaria de Karely Ruiz. Sin embargo, en su trayectoria como creadora de contenido, la regiomontana no tiene precedentes de un movimiento parecido.

Una historia de Instagram reveló la identidad de la pareja de Karely Ruiz. Crédito: Instagram/ @tanialopez97