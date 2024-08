Así fue la fiesta de revelación de sexo de Karely Ruiz, famosa de OnlyFans que espera su primera hija |VIDEO (Fotos: Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz es tendencia en todo México pues la famosa influencer y creadora de contenido íntimo para OnlyFans anunció de forma inesperada que está esperando su primer hijo y que además estaría ya casada. Ello desató todo tipo de reacción en redes sociales luego de que ella misma también le compartiera a sus fans detalles de la fiesta de revelación de sexo que tuvo el pasado sábado 24 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa influencer mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió la noticia y primeros detalles de su embarazo, pues en una primera publicación donde se le puede ver posando su vientre en un impactante vestido color oro compartió la primera impresión sobre su maternidad.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí bebé te cuidaré y te amaré por siempre”, inició Karely Ruiz.

Una historia de Instagram reveló la identidad de la pareja de Karely Ruiz. Crédito: Instagram/ @tanialopez97

Sin embargo, el público no solo estaba interesado en saber el sexo de su primer hijo, sino también en todos los detalles sobre cómo fue el lujoso evento que de forma aparente contó con limitaos invitados pero derrochó en cuanto a excentricidades y decoración se trata, pues la famosa no habría escatimando en gastos.

Karely Ruiz será mamá de una niña: famosa de OnlyFans derrocha dinero en su fiesta de revelación de sexo

La futura mamá compartió una serie de fotos y videos en los que se le puede ver sonriente y posando un look en colores pastel, rosa y azul, previo a que revelara que será mamá de una niña, aunque sobre la misteriosa identidad del progenitor se desconoce casi todo, pues nadie a podido asegurar de quién se trata ya que algunos aseguran que es su ex novio mientras que otros, por las letras de la fiesta, especulan que se llama Jhon.

Fotos sobre cómo fue la lujosa fiesta de revelación de sexo de Karely Ruiz (Foto: Instagram)

Fotos sobre cómo fue la lujosa fiesta de revelación de sexo de Karely Ruiz (Foto: Instagram)

Amigos y otros influencer que fueron invitados por Karely Ruiz y quien ahora sería el papá de su hija y su esposo también compartieron en sus redes sociales algunos íntimos momentos de la fiesta de revelación de sexo por lo que losa internautas no dudaron en recolectarlas y así dar un panorama más amplio y con detalles sobre cómo fue la lujosa fiesta.