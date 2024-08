Livia Brito da su versión de los hechos en el caso de Ernesto Zepeda y pide a los medios que la difundan

(IG: @liviabritopes)

A unos días de que se dio a conocer que Livia Brito Pestana, mejor conocida como Livia Brito, no fue vinculada a proceso por falsedad de datos; la actriz utilizó sus redes sociales para hablar de lo que ha pasado a lo largo de 4 años en relación con el caso del paparazzi Ernesto Zepeda.

Desde 2020, Livia Brito y Ernesto Zepeda han pisado constantemente los juzgados, pues aunque en algunas ocasiones parece que todo se ha esclarecido, surge nuevamente una demanda; razón por la que la protagonista de melodramas ha decidido alzar la voz y dar su versión de los hechos.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Brito compartió con sus más de 8 millones de seguidores los procesos legales que ha enfrentado y compartió unas serie de entrevistas en las que el paparazzi habla de lo ocurrido. Pero lo que más llama la atención de la publicación es que, en la descripción del video, donde pide a los medios de comunicación que difundan su mensaje, así como lo han hecho con las declaraciones de Ernesto.

“Espero que los medios de comunicación difundan este mensaje, así como han difundido entrevistas con el Señor Ernesto Zepeda, donde me han tachado injustamente, donde me han calumniado, donde he sufrido ataques de xenofilia, de discriminación, donde le han hecho creer una y otra vez a las personas que soy todos los calificativos ofensivos que existen, así como le han dado difusión a él, espero que lo hagan conmigo y por fin después de 4 años pueda estar en paz y mi imagen sea resarcida,” se lee en el post de Instagram.

Livia Brito cuenta su versión de los hechos sobre el caso de Ernesto Zepeda

“En el 2020, cuando estaba en Cancún, Quintana Roo, pasando mis vacaciones. Me percaté de que el señor Ernesto Zepeda estaba acechándome. Estaba escondido, tomándome fotografías sin mi consentimiento. Me acerqué a él y le pedí en varias ocasiones que borrara las fotos. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento privado con mi expareja,” menciona la actriz al comenzar a narrar lo ocurrido.

Posteriormente, resalta que la negación del paparazzi fue lo que detonó el intercambio de golpes: “El señor Ernesto Zepeda se negó, y después de varios minutos me empujó, poniendo su mano en mi pecho. Al ver esto mi expareja me defendió y ambos se hicieron de golpes. Al terminar la pelea entregamos la cámara al personal del hotel, y ellos se la entregaron a las autoridades correspondientes.

Después de lo ocurrido, la protagonista de La Piloto señala que hizo una denuncia por invasión a la privacidad, la cual no ha avanzado desde hace 4 años. Mientras que él ha interpuesto tres procesos legales, en dos se le ha dado la razón, pero en el tercero le piden una compensación de un millón de pesos, por lo que está en proceso de amparo de su parte.

Hasta el momento, el video lleva más de 19 mil ‘me gusta’ y varios comentarios que resaltan muestras de apoyo a la actriz, quien confesó que no había hablado de lo ocurrido por los problemas legales en los que está envuelta desde 2020.