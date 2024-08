“Yo se lo voy a proponer”: Niurka Marcos quiere comprometerse con su novio Bruno Espino

(IG: @niurka.oficial)

Niurka Marcos es una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo y ahora dio a conocer que está dispuesta a llevar su noviazgo con Bruno Espino al siguiente nivel.

La vedette no descartó la posibilidad de ser ella quien le pida próximamente a su pareja que se comprometa y que a partir de esto ambos puedan llegar al altar.

¿Qué dijo Niurka?

Fue durante una entrevista para Venga la Alegría, donde la cubana destacó que estaba muy enamorada y confesó por qué hasta hace poco hizo público que tenía un noviazgo.

“Algo que le dije a Bruno cuando llenó mi corazón y me hizo sentir súper segura, le dije quiero hacerlo todo bien contigo. Quiero marcar la diferencia, fue por eso que cuando empezamos no le dimos la nota a todo el mundo como fue en el pasado, él me pidió que fuera su novia y yo le dije sí.

(IG: @niruka.oficial)

Marcos ahondó en que esperaba lo mejor de su relación y que estaba dispuesta a tomar la iniciativa de la boda en caso de ser necesario.

“Con el tiempo, la madurez de la relación, él va a seguir proponiéndome qué más quiere de nosotros y yo también le voy a proponer”, comentó y añadió:

“Mi amor casémonos, a lo mejor soy yo la que le compro su arito de caballero y decir: ‘¿Quieres casarte conmigo?’ Yo creo que te vienes en ese momento. Nos divertimos mucho”.

La bailarina aprovechó para mandar un mensaje al público y a todas las personas que constantemente la critican.

(IG: @bruno_espino07)

“Diviértanse, que hoy en día la gente está muy tóxica, está muy disfuncional, den amor y reciban”, puso.

Usuarios reaccionan

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y algunos arremetieron en contra de la famosa.

“Cada quien se vida pero las parejas no deben tener una diferencia de edad de mas de 5 años y mas la mujer nosotras no debemos ser mas grandes que la pareja”, colocó una usuaria de X.

¿Quién es Bruno Espino?

La vedette cubana confirmó su relación a través de su cuenta oficial de Instagram el 1 de agosto, compartiendo un video junto a su pareja con el mensaje: “Ups, nos llegó el amor. Contigo sí o sí”.

El hombre que ha conquistado el corazón de Niurka se llama Bruno Espino, conocido también como “El Príncipe”. Este nuevo enamorado es modelo, bailarín y actor, y cuenta con más de cuatro mil seguidores en Instagram. En su perfil, suele compartir imágenes y videos de su día a día, incluyendo su reciente cita en un bar con la famosa vedette. Pese a la curiosidad generada, aún no se conoce su edad.