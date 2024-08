Andrea Escalona encara furiosa a Mariana Echeverría en ‘Hoy’ tras hablar mal de ella y defiende a Arath: “Te lo digo de frente”

(Instagram)

Este martes 20 de agosto, Mariana Echeverría se presentó en el programa Hoy después de que en La Casa de los Famosos México aseguró que una ‘Andrea’ del matutino no soportaba a Arath de la Torre y que los presentadores tenían una mala relación con él.

Durante la plática, la cuarta eliminada del reality reveló que se refería a Andrea Escalona y ésta última no dudó en enfrentarla.

¿Cómo fue la pelea entre Escalona y Mariana Echeverría?

En la entrevista, Mariana reiteró sus disculpas hacia los integrantes del programa Hoy: “Ofrecí una disculpa y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídica la cosa”.

Galilea Montijo se tomó unos segundos para explicarle el público que si Arath de la Torre se aisla en ciertos momentos es porque le gusta meditar y tomarse su espacio, no porque haya algún conficto.

Posteriormente, Legarreta recordó que Mariana dijo dentro de La Casa de los Famosos 2024 que una Andrea odiaba a Arath y le pidió que dijera a quién se refería. A esto, Echeverría confesó de quién se trataba.

“Mi percepción fue en un juego que yo estaba aquí en el programa y vi que Arath soltaba las respuestas... hablaba de Andrea Escalona”, comentó.

Rápidamente Escalona tomó la palabra y arremetió en contra de Mariana y le dejó en claro el gran aprecio que le tiene a Arath de la Torre.

“¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente”, puntualizó.

Echeverría respondió: “Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué'. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender”.

Usuarios en redes aplauden a Andrea Escalona

Los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos aplaudieron que Andrea Escalona no tuvo miedo en encarar a Mariana Echeverría. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en X:

“ Se despertó con ganas de acabar con Mariana”.

“Cuando Andrea Escalona decide brillar, lo hace en grande. Madre, reina, y siempre icónica”.

“Andrea Escalona decidió devorar, ser madre, ser reina, ser icónica”.