La segunda oportunidad de Yasser Corona: del golpe que casi le cuesta la vida a formador de jóvenes promesas

Yasser Corona se retiró en Xolos de Tijuana luego de una lesión (Cuartoscuro)

Yasser Anwar Corona Delgado comenzó su carrera de futbolista profesional en el extinto Monarcas Morelia de la Liga MX en un partido contra el América de la Jornada 17 del Apertura 2006.

A partir de ahí fue un lateral y defensor central bastante regular en los equipos por los que pasó, aunque no terminó por ser de los mejores debido a la alta competencia en su posición.

Su mejor momento llegó a una edad veterana para un futbolista, a sus 29 años, cuando jugaba para los Gallos del Querétaro y posteriormente en los Xolos de Tijuana.

Fue entonces cuando Corona recibió su primer llamado a Selección Mexicana por parte de Miguel “El Piojo” Herrera y continuó durante el paso de Juan Carlos Osorio al frente del tricolor.

A centímetros de una tragedia

Yasser Corona fichó por Xolos de Tijuana luego de buenas temporadas con el Querétaro (Cuartoscuro)

Era la noche del martes 31 de enero del 2017 cuando los Xolos se enfrentaron a los Correcaminos en un partido de la fase de grupos de la extinta Copa MX. El encuentro parecía que iba a terminar con victoria para el xolaje con un gol del Yasser Corona.

Sin embargo, el delantero Eduardo Juarez chocó contra el lateral al minuto 90. Corona recibió la peor parte del accidente recibiendo un golpe en la nuca por parte del rival.

El defensor cayó noqueado sobre el césped del Estadio Caliente y fue atendido inmediatamente. Los servicios de emergencia le colocaron un collarín y salió en ambulancia directo al hospital.

“Cuando desperté, el estadio estaba coreando mi nombre y yo le dije al doctor: tampoco estuvo tan padre mi gol para que estén coreando mi nombre. Él me dijo que no me moviera (...) que había recibido un golpe grave”, comentó el futbolista en una entrevista para TUDN.

El nacido en Tepic, Nayarit, fue trasladado a tres diferentes hospitales. Al final, determinaron que tenía que entrar a cirugía de emergencia tras sufrir una fractura en la sexta cervical, lesión que pudo terminar con su vida.

En la cirugía le colocaron un espaciador intersomático y una fijación con una placa de titanio de cuatro tornillos.

El inevitable retiro de las canchas

Yasser Corona es scout de nuevos talentos mexicanos con doble nacionalidad. (X@yasscorona)

Luego del accidente, Yasser Corona intentó en un principio someterse a otras cirugías para seguir jugando, pero tiempo después decidió dar por terminada su carrera como futbolista profesional a los 31 años, pues consideró que no quería forzar su cuerpo.

La determinante decisión puso fin a su sueño de participar en el Mundial de Rusia 2018. Pero comenzó una nueva etapa en su vida muy cercana al futbol, pues luego del golpe buscó inmediatamente comenzó su camino para convertirse en entrenador.

Corona recibió su primera oportunidad en los banquillos solo unos meses después de su retiro, ya que el dueño de Xolos de Tijuana, Jorge Hank Rhon, le prometió cumplir su contrato con la institución desempeñando un papel de auxiliar técnico y formador de futbolistas en las categorías inferiores.

Sin embargo, el exfutbolista estuvo poco tiempo en el equipo fronterizo, ya que decidió emigrar al viejo continente para prepararse como entrenador en Barcelona, España.

Yasser Corona actualmente forma parte de la estructura de selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en su momento estuvo a cargo de la Selección Femenil Sub 17, y ahora forma parte del equipo de Andrés Lillini, donde su función es ser scout de jóvenes talentos mexicanos con doble nacionalidad.