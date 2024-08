Ceci Flores: buscar a los nuestros en medio de la indiferencia y la revictimización del Estado

La lucha de Ceci Flores ha sido realizada sin el apoyo de las autoridades y sorteando adversidades. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“No pretendemos perseguir a nadie, no queremos meter tras las rejas a alguien, porque ya no creemos en la justicia de este país, no buscamos culpables.

Sólo queremos abrazar a nuestros hijos una vez más en la comodidad de nuestros espacios. Queremos vivir para traerlos de vuelta a casa”.

Así Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, llamó, a través de su libro “Madre Buscadora: Crónica de la desaparición”, a los cárteles mexicanos para que les permitan continuar con la búsqueda de sus hijos, hermanos y seres queridos desaparecidos.

Búsqueda que la ha llevado desde 2019 a la fecha a localizar más de dos mil personas sin vida en las fosas clandestinas de todo el país y aproximadamente dos mil 700 con vida, rescatadas de casas de seguridad o deambulando en diversas comunidades de México.

Su lucha -cuenta- ha sido realizada sin el apoyo de las autoridades y sorteando adversidades como amenazas, no solo por la búsqueda de sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, sino también por la publicación de su libro.

Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha cuatro años después, junto a su hermano Jesús Adrián por un comando armado el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

Este último de entonces 15 años fue liberado con vida días después.

“Todos los días recibo amenazas y yo lo único que les digo es que si me entregaran a mis hijos pues ya no estuviera en este lugar, tan fácil que en vez de estarme amenazando para que deje de buscar, que me entreguen a mis hijos. Es la única manera que yo dejaría de buscar”.

En su incansable lucha, Ceci Flores también ha encontrado los restos de los victimarios de su hijo Marco Antonio y ha acudido a la casa de la familia del principal sospechoso de la desaparición de Alejandro Guadalupe.

“Él fue el que se lo llevó de su trabajo, y que al momento la familia lo da por desaparecido porque sabe la magnitud del problema de todo lo que ha hecho. No solamente desapareció a mi hijo, Alejandro Guadalupe, esta persona Alfonso Orduño alias el Chato ha desaparecido a cientos de personas en este pueblo de Juan José Ríos”, dijo en un video publicado en su perfil de X.

Ceci Flores acudió a Palacio Nacional a buscar una reunión con AMLO. | Captura de pantalla

“Solo hemos recibido críticas y revictimización”

En entrevista con Infobae México, la activista que se ha aliado con cientos de personas a lo largo de todo el país para continuar con la búsqueda de sus familiares, señaló que hasta ahora las madres no han recibido apoyo del gobierno federal, sólo críticas y revictimización.

Incluso, en meses pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como asunto de “politiquería” las solicitudes de una reunión con él, tras recibir en Palacio Nacional a Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina.

Lo que llevó a que en diferentes ocasiones Flores Armenta se manifestara -una de ellas vestida de beisbolista- afuera de Palacio Nacional para entregarle la pala que ha utilizado para buscar a sus hijos y exigirle se comprometa con las madres y padres de personas desaparecidas.

“Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido”, dijo en ese momento.

Su labor, por el contrario, ha sido reconocida en Estados Unidos, donde fue nominada como una de las mujeres líderes de paz y seguridad en el mundo, y por la revista BBC de Londres que la reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial.

“No puede ser que Estados Unidos haya reconocido mi labor, mi lucha, todo lo que he hecho por mis desaparecidos y México no.

Como puede ser posible que otro país haya puesto sus ojos en la labor que hacemos y México esté ignorando y pisoteando”, señaló.

Por lo que si tuviera oportunidad le externaría al presidente de México:

“Le tendría que decir que tendría que tener dos hijos desaparecidos o cinco como tienen otras compañeras o seis para entender la magnitud del problema que lamentablemente abandonó.

Él tomó como prioridad en su postulación y al momento de pisar la silla presidencial se olvidó por completo y pisoteó, revictimizó y humilló a las víctimas”.

Ceci Flores, líder de un grupo de "madres buscadoras" del norte de México, carga una pala en el sitio donde dijo que su equipo halló un crematorio clandestino. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

“La lucha va a seguir como hasta ahora”

Para la madre buscadora las expectativas sobre el nuevo sexenio morenista, encabezado por Claudia Sheinbaum, seguirán siendo las mismas que hasta ahora con el gobierno obradorista en relación al tema de búsqueda, investigación y localización inmediata de personas desaparecidas.

“Si en la postulación de la presidencia no le interesó el tema de desaparecidos, ¿qué vamos a esperar ahora que ya está en la silla presidencial? No podemos esperar nada, la verdad.

Yo no tengo ninguna esperanza que la nueva presidenta nos vaya a apoyar, sé que la lucha como hasta hoy va a seguir siendo solo con las madres buscadoras. Por parte del gobierno no vamos a esperar nada bueno”.

Pese a ello, envió a la presidenta electa algunas propuestas con la esperanza de que sean oídas.

“Que en su agenda el primer tema que debería resolver es el tema de desaparecidos, esa sería mi propuesta: la búsqueda, investigación y localización inmediata de personas desaparecidas. Que al igual como lo hemos hecho nosotras de pedir tregua a los cárteles, que ella lo hiciera”.

Xóchitl Gálvez criticó que el presidente no atienda a Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

La campaña de Xóchitl Gálvez

En el camino, Ceci Flores recibió una invitación de Xóchitl Gálvez para acompañarla en el evento en el que le entregaron la constancia como candidata presidencial del bloque opositor, Frente Amplio por México y por el que le llegaron diversas críticas por “politizar” su labor.

Ceci aseguró en su momento que esto no era así pues su intención solo fue aprovechar un foro para hacer oír la voz de sus desaparecidos, por lo que estaba dispuesta a acudir con otros candidatos si la hubieran invitado.

“No entiendo porque solamente el problema ha sido conmigo cuando Xóchitl Gálvez se reunió con la mayoría de colectivos del país, lo que no hizo Claudia Sheinbaum, lo que no hizo (Jorge Álvarez) Máynez.

¿Qué pasó con los otros colectivos del país, también son politiquería? No veían el dolor que hay en las familias y necesidad de que nos agarramos de la única tabla de salvación que miramos en el momento”, dijo a Infobae.

La madre agregó en su libro que su lucha responde hacia sus hijos y a la solidaridad con sus compañeras, pero no a los colores ni a los lemas de los partidos políticos.

“Mi lucha no es una campaña electoral ni ningún tipo de politiquería. Siempre que el gobierno muestre interés en apoyarnos, ahí estaremos para unir fuerzas.

Mi interés está en encontrar a mis hijos, apoyar a los huérfanos, visibilizar nuestra lucha y construir la paz de México”, enfatizó, la fundadora de uno de los 84 colectivos estatales y nacionales que se crearon entre 2006 y 2022.

En busca de apoyo para hijas e hijos de desaparecidos

La lucha de Ceci sigue y con ella su deseo por ayudar a las hijas y los hijos que sufren la ausencia de una madre o un padre desaparecido, “las víctimas invisibles” tanto para autoridades como para la sociedad.

“Ellos son los que se quedaron con más carencia, a lo mejor con más dolor por ausencia de padre, madre o ambos y con más necesidad”.

Necesidad que busca aminorar con la creación de una sociedad civil para cuya materialización solicita ayuda.

“Hemos pedido a mucha gente que nos ayude a hacer una sociedad civil, que nos ayude a tener fondos para ayudar a los huérfanos. Yo quisiera hacer como una casa hogar para los niños que tienen muchas necesidades, que tienen falta de alimentos (…) que alguien ayudará con los útiles”, apuntó.

En México, entre el 1 de diciembre de 2018 y 15 de agosto de 2024, se tienen reportes de 145 mil 592 desapariciones; 93 mil 810 personas (64.43%) ya fueron localizadas y 51 mil 782 (35.57%) están en calidad de desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De las personas localizadas, siete mil 902 (8.42%) fueron sin vida.

Estadística de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante el gobierno de López Obrador. Foto: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se reportaron 99 mil 405 desapariciones; 33 mil 531 personas (33.73%) permanecen como desaparecidas y no localizadas; y 65 mil 874 (66.27%) ya fueron localizadas.

De estas, cuatro mil 747 (7.21%) fueron sin vida.

Estadística de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante el gobierno de Peña Nieto. Foto: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El gobierno de Felipe Calderón reportó 40 mil 741 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas; de ellas, 17 mil 481 permanecen desaparecidas y no localizadas; y 23 mil 260 personas ya fueron localizadas.

De las personas localizadas, mil 550 (6.66%) fueron sin vida, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Hasta antes de 2019 no se contaba con un registro sólido de personas desaparecidas; había información que contenía múltiples archivos con estructuras diferentes y los datos eran inconsistentes, según se lee en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Estadística de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante el gobierno de Felipe Calderón. Foto: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.