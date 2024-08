¿Se cancelará la entrega del bono sexenal para trabajadores del gobierno? Esto es lo que sabemos

Aclaró que aunque no se entregará el bono, se tienen garantizados los derechos laborales de los trabajadores. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El bono sexenal es una compensación extraordinaria que el gobierno federal otorga a funcionarios públicos al concluir cada sexenio, como una muestra del compromiso del Estado y sus instituciones con sus trabajadores.

Pero ¿qué pasará con el estímulo al finalizar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?

Fue a inicios de 2024 cuando el Presidente anunció que, a diferencia de otros mandatos, no habrá bono sexenal para los trabajadores de la administración pública al concluir su gobierno.

“Ya no hay malas costumbres, ya no, eso no está presupuestado (…) Nosotros tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”, dijo tras ser cuestionado por la prensa durante su conferencia matutina del 13 de febrero.

Insistió además que el presupuesto no es dinero del gobierno como pensaban sus antecesores.

“Antes, yo recuerdo mucho que se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno, y no, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores”.

Ese día aclaró que aunque no se entregará el bono, se tienen garantizados los derechos laborales de los trabajadores.

“Sí, es que eso (el bono sexenal) no está en el presupuesto, están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base no tienen ningún problema”.

EFE/ José Méndez

Anteriormente se acostumbraba otorgar un bono sexenal a los trabajadores al final de cada sexenio. Este incentivo se entregaba en noviembre, antes de la transición de gobierno el 1 de diciembre.

En 2012, cerca del término del sexenio de Felipe Calderón, se entregó a los trabajadores en noviembre la mitad del aguinaldo de fin de año y un bono sexenal de dos mil 500 pesos en forma de vales de despensa.

Mientras que al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el monto total de los vales de despensa y el bono sexenal ascendió a tres mil pesos, a lo que se añadió un estímulo adicional en vales de despensa.

Foto: Gobierno de México

¿Cuándo termina el gobierno de López Obrador?

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acerca a su fin. Y es que su último día en el cargo será hasta las 00:00 horas del lunes 30 de septiembre.

Un día después (1 de octubre) encabezará la ceremonia de entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, conforme a lo estipulado en la Constitución.

“Vamos a estar el 30 en la mañana y luego ya me voy a preparar, planchar la banda, para entregarla”, aseguró AMLO en una de sus mañaneras.

López Obrador rindió protesta como Presidente el 1 de diciembre de 2018, pero por una reforma aprobada el 10 de febrero de 2014 su sexenio durará poco menos de seis años y la nueva administración entrará en funciones el 1 de octubre.

Como parte de sus últimos actos públicos, el 1 de septiembre presentará su último informe de gobierno en el Zócalo.

A partir del 2 del mismo mes, iniciará una gira por los 23 estados que aceptaron el proceso de federalización de salud.

Mientras que el domingo 15 de septiembre encabezará la ceremonia del Grito de Independencia. Como año el evento se realizará en el Zócalo capitalino y contará con la participación de algunas agrupaciones, como la Banda MS.