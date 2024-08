Quién es David Ortega, actor que piensa demandar a Ricardo Peralta por fuertes acusaciones en LCDLFM

Ricardo Peralta se ha ganado más de un enemigo durante su estancia en La Casa de los Famosos (Jesús Aviles/Infobae México)

Ricardo Peralta es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México que más ha dado de qué hablar. Aunque entró siendo uno de los favoritos de los espectadores, poco a poco ha perdido el apoyo de muchos de los fans.

El conductor del show de internet Pepe y Teo se ha ganado muchas enemistades afuera del reality show, esto debido a ciertas declaraciones que ha dado en el programa. Recientemente, el actor David Ortega arremetió contra el influencer pues, en su juicio, dijo mentiras acerca de él dentro de La Casa de los Famosos.

El integrante del cuarto Tierra dio de qué hablar hace algunas semanas (cuando Potro todavía era parte de la competencia) tras revelar que uno de los amigos de Wendy Guevara, la ganadora de primera temporada, “cobra por compañía”.

Aunque no dijo nombres sí soltó demasiados detalles, como que se trataba de un amigo de la integrante de Las Perdidas, que tenía un capitulo en La Rosa de Guadalupe y también sus iniciales: D y O.

Ante esta situación, David Ortega se fue con todo en contra de Ricardo Peralta y advirtió que piensa demandar al influencer. Estas declaraciones las dio para la revista Tv Notas.

David Ortega, actor de La Rosa de Guadalupe, amenaza con golpear y demandar a Ricardo Peralta por llamarlo escort (Fotos: Instagram/@davidortega/ ViX)

“Ricardo aseguró que soy escort. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira (...) Reto a Ricardo Peralta a que presente pruebas, o a alguien que haya pagado por mi compañía o por un servicio. Y le pago los 4 millones de pesos, los cuales no ganará en el reality (...) Lo voy a encarar. No es justo lo que me hizo. Yo no me meto con nadie, pero pendej* no soy. Pienso en demandarlo por difamación y en romperle la cara”

¿Quién es David Ortega?

El actor comenzó en el mundo del modelaje y en el año 2017, gracias a su atractivo físico y su carisma, ganó Míster Universo Mesoamérica. También fue conocido por su parecido a William Levy, el actor cubano. De hecho, Ortega ganó un concurso de dobles en el matutino Hoy.

David es también conocido por su participación en ciertos realitys show, tal es el caso de Survivor, donde participó en el año 2022, alcanzando uno de los primeros lugares. Del mismo modo, Ortega es empresario y muy activo en sus redes sociales.

Los escándalos de Ricardo Peralta

(ViX+)

Aunque entró como uno de los favoritos a La Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta poco a poco se ha convertido en uno de los habitantes más odiados. Debido a esto, muchas viejas polémicas del influencer han resucitado en las redes sociales.

Hace algunos años, Ricardo fue acusado de acoso por parte de Mario Pineda, un creador de contenido que solía colaborar con él. Del mismo modo, la influencer Renata Altamirano, desempolvó viejas polémicas y aseguró que en el pasado, antes de su transición como una mujer trans, sufrió de bullying por parte del integrante de Pepe y Teo:

“Hacían videos burlándose de mí, de que crecí en el Estado de México, en Naucalpan. Se burlaban de mis dientes, de mi nariz, se burlaban de mi aspecto físico, de mi forma de ser y me llamaban inventada (...) “Estas personas, Ricardo Peralta y el otro de ‘Pepe y Teo’ se encargaron de destruirme en redes sociales, se les hacía chistoso tirar bullying a otros y a mí (...) Yo no quiero fama, ya la tengo (...) Pero no se los voy a negar, me da gusto que se le haya caído la máscara, el tipo de ser humano que es Ricardo Peralta”.