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México vs Costa Rica: a qué hora y dónde ver a la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026

El camino por obtener un lugar en la próxima justa mundialista continúa con el último partido de la fase de grupos en donde el equipo tricolor buscará una nueva victoria ante el rival más complicado

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Las mexicanas han logrado obtener
Las mexicanas han logrado obtener dos victorias con marcadores abultados. (Jovani Pérez | Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se encuentra a un paso de consolidar su dominio en el Premundial de la Concacaf 2026. Tras un arranque arrollador, las dirigidas por el combinando nacional se enfrentarán a la anfitriona, Costa Rica, en un duelo que definirá quién avanzará como líder del Grupo C.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo de Marruecos 2026, el Tri busca mantener su paso perfecto en territorio tico y asegurar una posición privilegiada para la siguiente fase.

¿Cómo llega México? Paso perfecto y feria de goles

El conjunto azteca ha sido una auténtica aplanadora en sus dos primeras presentaciones. México llega a este último compromiso con la moral en alto tras demostrar una contundencia ofensiva envidiable, parado defensivo que solo ha permitido un gol y el ánimo por conseguir el pase a la Copa del Mundo:

  1. Debut demoledor: En su primer partido, el Tri no tuvo piedad de Jamaica, a quienes vencieron con un escandaloso 9-0. Mia Urbano fue una de las figuras destacadas en un encuentro donde la superioridad técnica y física de las mexicanas fue evidente desde los primeros minutos.
  2. Segunda victoria: En la jornada 2, México se midió ante Panamá, obteniendo un triunfo sólido de 6-1. Con estos resultados, la escuadra nacional suma 15 goles a favor y solo uno en contra, colocándose en la cima de la tabla por diferencia de goles.
El ataque azteca se encuentra
El ataque azteca se encuentra encendido con anotaciones tempranas y aprovechando las oportunidades de gol. (IG Selección Mexicana Femenil)

¿Cómo llega Costa Rica? La anfitriona que no cede

La selección de Costa Rica ha aprovechado su condición de local en el Proyecto Goal para mantenerse en la pelea directa por el liderato. Aunque con marcadores menos abultados que los de México, las ticas han mostrado solidez y oficio:

  1. Primer triunfo: Iniciaron el torneo con una victoria importante de 3-1 sobre Panamá, un resultado que les dio la confianza necesaria para encarar el certamen ante su público.
  2. Paso firme: En su segundo encuentro, derrotaron 1-0 a Jamaica, en un partido mucho más cerrado donde la defensa costarricense fue clave para mantener el arco en cero y asegurar los tres puntos que las mantienen empatadas con México en la cima del grupo (6 puntos cada una).
Las ticas le harán frente
Las ticas le harán frente a las mexicanas aprovechando la localía. (Federación Costarricense de Futbol FCRF)

México vs. Costa Rica Sub-17: Horario y dónde ver en vivo

Este partido es crucial, ya que determinará al primer lugar del Grupo C. Ambos equipos ya tienen un pie en la siguiente fase, pero el liderato es vital para evitar cruces más complicados. A continuación te dejamos toda la información para que sigas el paso de las mexicanas en la búsqueda de mejorar el tercer lugar obtenido en la pasada Copa del Mundo:

  • Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026.
  • Horario: 15:06 horas (Tiempo del Centro de México).
  • Sede: Estadio FCRF (Proyecto Goal), Campo #1, Alajuela, Costa Rica.
  • Transmisión en vivo: Televisión: ESPN 2. Streaming: Disney+ (Premium).

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