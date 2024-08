Joven trans revela cómo Ricardo Peralta le hacía bullying: “Ya quiero que salga y vea que medio México lo odia”

La influencer rompe el silencio y revela todo sobre Ricardo Peralta. Foto: Ig/renataaltamirano_

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está siendo todo un éxito y varios participantes ya han dado de qué hablar, tal es el caso de Ricardo Peralta, influencer que saltó a la fama gracias a su canal de YouTube “Pepe y Teo”, donde junto a su amigo César habla de temas relacionados con la diversidad sexual y con la cultura pop.

Ricardo Peralta no es uno de los habitantes favoritos de la audiencia, de hecho, se rumora que puede ser uno de los próximos eliminados del reality show. Recientemente, Renata Altamirano, modelo y bloguera, rompió el silencio sobre la relación que tuvo con el influencer en el pasado, cuando ambos estaban estaban en el top de creadores contenidos LGBT+ de internet.

Renata Altamirano habría sido víctima de bullying por parte de Ricardo Peralta, a tal punto que decidió abandonar las redes sociales durante un tiempo. En un video que subió a internet, la modelo contó a detalle su experiencia vivida cuando apenas tenía 17 años, mucho tiempo antes de hacer su transición como una mujer trans.

Las declaraciones de Renata Altamirano contra Ricardo Peralta

“Yo tenía un canal de Youtube antes de mi transición. Fui víctima de ese par de personas (Pepe y Teo), a mí fue a quien más se le tiró. Hacían videos para tirarme, burlarse y humillarme”.

También explicó que una de las causas por las que recibía tanto odio de Ricardo Peralta fue por su aspecto físico: “Yo a esa edad me gustaba el estilo andrógino. Estaba en esta confusión, no sabía si transicionar o no. Tenía el pelo de colores, tenía un look de niño con ropa de niña, estaba descubriéndome”.

Y detalló: “Hacían videos burlándose de mí, de que crecí en el Estado de México, en Naucalpan. Se burlaban de mis dientes, de mi nariz, se burlaban de mi aspecto físico, de mi forma de ser y me llamaban inventada”.

“Estas personas, Ricardo Peralta y el otro de ‘Pepe y Teo’ se encargaron de destruirme en redes sociales, se les hacía chistoso tirar bullying a otros y a mí (...) Yo no quiero fama, ya la tengo (...) Pero no se los voy a negar, me da gusto que se le haya caído la máscara, el tipo de ser humano que es Ricardo Peralta.

De igual forma, Renata confesó que sospecha que la causa del odio que recibía era la envidia, pues ella se atrevía a ser quién era: “Desde corta edad no me quedaba con las ganas de nada, si yo quería una bolsa, unos zapatos, usar tacones, ponerme maquillaje... lo hacía, y ellos estaban frustrados porque no lo hacían. Ahora a sus treinta y tantos ya lo están haciendo, ahora son los ridículos que se van a las red carpets vestidos como drag queens”.

Finalmente, confesó que la deshicieron, que lograron acabarla en redes sociales y que sufrió mucho por el odio de Ricardo Peralta y de sus fans. No obstante, aseguró que ha madurado y no le duele más el pasado.

“Él está adentro y piensa que es el más querido, el más amado, el wow, que es la versión 2.0 de esa persona que amaban en ese programa (Wendy Guevara). Ya quiero ver la cara que va a tener cuando salga y medio México lo odie”.