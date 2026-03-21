Clima en México hoy: lluvias fuertes en el sur y onda de calor en el noroeste del país

Prevén fuertes lluvias para este sábado 21 de marzo (Crédito: Cuartoscuro)

El pronóstico del clima para este día en México advierte condiciones contrastantes en gran parte del país, con lluvias intensas en algunas regiones y una persistente onda de calor en otras.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en altura sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generará precipitaciones de diversa intensidad.

Estas condiciones favorecerán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Entidades con fuertes lluvias

Las autoridades señalan que los acumulados más significativos se presentarán en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén lluvias puntuales fuertes que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el noreste de México, además de la presencia de nubosidad y precipitaciones, se espera viento de componente sur, lo que podría generar rachas moderadas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Estas condiciones pueden incrementar la sensación térmica y favorecer cambios bruscos en el clima a lo largo del día.

Altas temperaturas

clima SMN

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente estable en el noroeste del país. Este sistema es el responsable de las altas temperaturas que continúan afectando a varias entidades, prolongando la actual onda de calor.

Los estados más afectados por el calor extremo serán Sonora, Sinaloa (en su zona este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur). En estas regiones se esperan temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Las autoridades de protección civil exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas donde se pronostican lluvias intensas. También se recomienda evitar cruzar ríos o calles inundadas, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En cuanto a las altas temperaturas, se sugiere evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor.

Este panorama climático refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos que interactúan sobre el país, generando condiciones extremas en distintas regiones al mismo tiempo. Mientras algunas zonas enfrentan riesgos por lluvias intensas, otras continúan bajo los efectos de una fuerte ola de calor.