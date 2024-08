La importancia de la lectura en los niños y recomendaciones literarias

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Desde temprana edad, los libros no solo enriquecen el vocabulario, sino que también fomentan la imaginación, el pensamiento crítico y la empatía. Además, la lectura les permite a los niños explorar mundos nuevos, entender diversas perspectivas y, en muchos casos, encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían

El acto de leer les proporciona a los niños una ventana a universos que van más allá de su entorno inmediato. Les permite experimentar emociones, enfrentarse a desafíos y descubrir soluciones, todo en un espacio seguro. A través de los personajes y las tramas, los niños aprenden sobre el mundo y, de manera sutil, sobre sí mismos. Un niño que se sumerge en un libro puede explorar desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio exterior, todo sin salir de su habitación.

Asimismo, la lectura contribuye a la formación de una identidad cultural y personal. Cuando los niños leen sobre personajes que comparten su cultura, costumbres o idioma, se sienten valorados y comprendidos. Este sentido de pertenencia es crucial en su desarrollo emocional, ya que les da la seguridad de que su herencia cultural es importante y digna de ser celebrada.

Recomendaciones de libros para niños

Existen numerosos libros que han dejado una huella imborrable en la infancia de muchas generaciones. A continuación, se mencionan algunos que han sido reconocidos por su capacidad para educar, inspirar y acompañar a los niños en su crecimiento:

1. *”Donde viven los monstruos” de Maurice Sendak*: Este clásico explora los sentimientos de ira, frustración y soledad a través del viaje imaginario de Max, un niño que encuentra un mundo lleno de criaturas fantásticas. La historia enseña a los niños a comprender y manejar sus emociones.

2. *”El principito” de Antoine de Saint-Exupéry*: Una obra que, aunque a primera vista parece sencilla, está llena de profundas reflexiones sobre la amistad, el amor y la pérdida. Es una invitación a ver el mundo con ojos de niño, valorando lo esencial e invisible a los ojos.

3. *”Charlie y la fábrica de chocolate” de Roald Dahl*: Este libro combina la aventura con la lección moral. A través del excéntrico Willy Wonka y el bondadoso Charlie, los niños aprenden sobre la importancia de la honestidad, la humildad y la gratitud.

4. *”La telaraña de Carlota” de E.B. White*: Esta historia sobre la amistad entre un cerdito llamado Wilbur y una araña llamada Carlota aborda temas como el sacrificio, la lealtad y la belleza de las pequeñas cosas. Es una obra que invita a los niños a reflexionar sobre el ciclo de la vida y la importancia de los vínculos que establecen con los demás.

5. *Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí: Un tesoro literario para la cultura mexicana*

En este panorama literario, es imprescindible mencionar *”Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí”*, de mi autoría. Este libro se destaca no solo por su riqueza narrativa, sino también por su profunda conexión con la cultura mexicana. A través de la historia de Isaac Tenoch, un niño que se embarca en una aventura llena de magia y descubrimientos, se logra capturar la esencia de las tradiciones y mitos prehispánicos, presentándolos de una manera accesible y fascinante para los jóvenes lectores.

El libro no solo es una obra de entretenimiento, sino también una herramienta educativa poderosa. Al introducir a los niños en la cosmovisión indígena, este ejemplar ayuda a fortalecer su identidad cultural y a desarrollar un sentido de orgullo por sus raíces. Es una historia que, mientras alimenta la imaginación, también promueve el conocimiento y la preservación de la herencia cultural de México.

En conclusión, la lectura es un regalo invaluable que enriquece la vida de los niños de múltiples maneras. Los libros recomendados son ejemplos perfectos de cómo la literatura puede moldear y mejorar el mundo interior de los niños, preparándolos para ser adultos más conscientes, empáticos y orgullosos de su cultura. Fomentar el amor por la lectura desde temprana edad es, sin duda, una de las mejores inversiones que podemos hacer en su futuro.

* Sobre Gabriel Rivera-Barraza nació en Durango, México. Actualmente reside en la ciudad de Nueva York.

Es el fundador y presidente de GRB Communications, firma especializada en la conceptualización y desarrollo de proyectos en los campos de la moda, el arte y la filantropía.

Gabriel Rivera-Barraza es miembro de varias juntas de organizaciones internacionales sin fines de lucro que tienen como objetivo promover diferentes causas principalmente relacionadas con la educación, el bienestar infantil y el impulso de nuevas marcas. Durante su larga trayectoria ha estado vinculado a El Museo del Barrio, Glasswing International, Casita María, Mercado Global, entre otras reconocidas instituciones.

También ha colaborado con medios de comunicación como Univision y CNN. En 2016 publicó su libro “Nuevo New York”, que fue reseñado por el reconocido diario estadounidense The New York Times, destacándolo como una referencia para la comunidad latina que reside en “La Gran Manzana”. El libro también fue reseñado en otros destacados medios como W Magazine, Vogue US, Vogue España, El País, Vogue México y Latinoamérica, Vogue Brazil y The Guardian.

Este último año presenta “Isaac Tenoch y La Noche del Colibrí”, una aventura fantástica por la historia mexicana tanto para niños como adultos.