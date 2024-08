Gomita intenta “humillar” a Gala por no estudiar la universidad... pero ella sólo estudió hasta la secundaria

La creadora de contenido se ganó el hate del público al intentar humillar a la actriz Fotos: Cuartoscuro

La Casa de los Famosos México sigue causando polémica entre sus habitantes, pues todo parece indicar que los integrantes del ‘Cuarto Tierra’ siguen buscando hacer menos la trayectoria de sus compañeros de ‘Cuarto Mar’. En varias ocasiones, personalidades como Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Sian Chiong han realizado comentarios negativos sobre el trabajo que realizan el resto de los participantes fuera del reality show.

En esta ocasión, fue Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, quien buscó atacar a Gala Montes, una de las participantes más queridas por el público. Todo ocurrió cuando la creadora de contenido presumió con el resto de sus compañeros que ella sí tenía una Licenciatura, comentario que le causó críticas bastante negativas en redes sociales.

Qué fue lo que dijo Araceli Ordaz ‘Gomita’

En una plática con sus compañeros del ‘Cuarto Tierra’, la influencer aseguró que no debía ponerse a pelear con alguien que no estudió porque comenzó a trabajar desde los 6 años. Como era de esperarse, los seguidores del programa reaccionaron de inmediato a la declaración y revivieron una entrevista en la que Gomita habla sobre sus estudios.

“Yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, preciosa. ¿Cómo que me pongo a pelear con alguien que no tiene papeles?”, dijo Gomita a Sian Chiong y Adrián Marcelo.

Si bien el comentario pudo pasar desapercibido, los internautas se mantienen al tanto de todo lo que ocurre en el 24/7 y desaprueban completamente que ciertos participantes busquen ganar menospreciando la trayectoria de sus compañeros.

Cuál es el grado de estudios de Araceli Ordaz ‘Gomita’

La declaración de Gomita de inmediato se volvió viral en redes sociales, por lo que muchos de los seguidores del programa revivieron una entrevista en la que Gomita confiesa que no tiene estudios en licenciatura, como lo mencionó en La Casa de los Famosos México.

Fue en una plática con Silvia Olmedo donde la creadora de contenido admitió no haber terminado la preparatoria. “Hasta la secundaria, y tuve que decir en medios y redes que habíamos terminado hasta la universidad y obtenido mi maestría en Ciencias de la Comunicación. No me dejaban expresar que solo terminé la secundaria porque eso me ponía en una mala posición. Preferían que trabajara en lugar de continuar mis estudios”, contó en 2023 mientras lloraba.

Cuál fue la reacción de la hermana de Gala Montes

Al igual que los seguidores de Gala Montes, su hermana no se quedó callada y arremetió contra Araceli Ordaz por querer hacerla menos. A través de un video publicado en X, Bebe Montes comentó:

“Qué es esa (...) Gomita. De ‘ay yo peleándome con alguien que no tiene estudios, yo soy licenciada en comunicaciones’. Mi amor, mi hermana habla dos idiomas perfectamente, mi hermana estudió un diplomado de Negocios Internacionales en Vancouver. Créeme, mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, pero mi hermana no se quedó picándose los mocos. Mi hermana de viste de payaso en dos segundos.”

