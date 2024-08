Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, asegura que no ha recibido “ni un centavo” de su papá

Emiliano José contó que no recibe ningún tipo de ayuda de su padre Foto: @YoSoiTuLSR

Durante las últimas semanas la dinastía Aguilar ha protagonizado diferentes polémicas a raíz de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues aunque el evento intentó ser lo más privado posible, las imágenes se fueron revelando poco a poco hasta que la noticia terminó por ser confirmada.

Sin embargo, más allá del repentino enlace matrimonial entre los intérpretes, lo que más llamó la atención fue la ausencia de algunas personalidades al evento. Además de Majo Aguilar, otro de los grandes ausentes fue Emiliano Aguilar, el primogénito del cantante de Por mujeres como tú.

En comparación con otros integrantes de la familia, Emiliano no dudó en hacer público su descontento al no ser invitado, pues dejó un breve comentario en la publicación que hizo su papá para felicitar al reciente matrimonio. La reacción del también cantante fue colocar un “GPI”, abreviatura que surge de la expresión: “Gracias por invitar.”

Desde entonces, quedó claro que su relación es distante, tal y como lo han mencionado en algunas entrevistas. Además, en días recientes, Emiliano reveló que no recibe ningún tipo de ayuda de su padre, pues busca tener sus propios triunfos por su cuenta.

Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la relación con sus padre

En una entrevista para el canal de YouTube GAFE423, Emiliano se sinceró sobre las carencias que ha atravesado al no querer pedirle ayuda a su padre. En ese espacio, contó que trabajó como plomero y hasta llegó a ponerse de rodillas para no perder su vivienda.

“Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción. Andaba abajo de las casas haciendo todo ese rollo y es un jalesote. Es todo un jalesote hacer esa madre. Te levantas a las ocho de la mañana y te avientas todo el día haciendo una zanja acá machín,” detalló.

En un principio tenía dificultades por ser principiante, pero no se rindió porque no quería pedirle dinero a su padre, a pesar de que lo necesitaba. “Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de ‘ay apa, préstame, no sé, 500 pesos, o préstame 500 dólares, o lo que sea’. No, nunca le he pedido,” confesó.

Además, sus necesidades también lo han llevado a pedir que no lo saquen de su departamento por deber meses de renta: “Me he hincado con la señora de la renta diciéndole que por favor no me corra porque me faltaban dos meses de renta”.

Emiliano Aguilar confiesa que está enfocado en lo suyo y no busca la ayuda de su padre Crédito: TikTok/@gafe423oficialpodcast

Por otra parte, admite que gran parte de su lejanía con Pepe Aguilar es por ego, pues aunque tiene cierta interacción en redes sociales él se está enfocado en sus cosas y quiere conseguir sus propios triunfos: “Todos me dicen: ‘Oye, Carnal, tan fácil sería tú llegaras con tu papá y decirle: ‘oye, apa, me ayudas con la música y en caliente y ya estás en donde quieres estar en dos meses’, y yo digo: ‘nel, carnal’, me la quiero rifar yo solo. Me ha costado un friego, me han cerrado la puerta muchas veces,” puntualizó.

Qué dice Pepe Aguilar sobre su Emiliano, su hijo

Durante las últimas semanas ha quedado claro que la relación entre Pepe Aguilar y su hijo es complicada, pues tampoco se le vio presente en la celebración del cantante de regional mexicano. Al igual José Emiliano, el también padre de Ángela Aguilar ha hablado públicamente sobre las razones que los mantienen distantes.

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”, confesó el patriarca de la dinastía.

