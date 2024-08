Tunden a Gomita por ofrecerse a pagarle ropa a Agustín para que se la manden a LCDLF: “Lo va a mantener”

(ViX+)

Agustín Fernández pasó a ser una de las promesas de La Casa de los Famosos México 2024 a uno de los personajes más polémicos. Desde hace unos días, el influencer comenzó a externar su molestia porque su agencia no le estaba enviando ropa para el reality. Ahora, Gomita ofreció a su equipo para que le ayude a su amor platónico y la criticaron en redes.

Y es que, incluso Nicola Porcella declaró hace unos días que él intentó ayudar a su amigo y le compró algunos trajes para que pudiera usar, no obstante, ahondó que al famoso no le habrían gustado y los rechazó.

Gomita pagará ropa de Agustín

Gomita ha causado gran polémica durante su estancia en La Casa de los Famosos México, esto debido a que le gusta n Agustín Fernández y aunque éste no le corresponde de la manera en que se esperaría, ella continúa haciendo esfuerzos para que el amor entre ambos dé frutos.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Ahora, la influencer se viralizó después de lanzar una petición para que su equipo y su mamá le manden ropa al creador de contenido, quien ha asegurado que su agencia no le está mandado atuendos.

“Dile a mi mamá que me ayuden a conseguirle ropita a Agus, mi stylist que le mande, porque no le mandan nada. Mamá, págale a Pepe para que le compre ropita a Agus, ya sentí feo”, comentó.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos criticaron a la influencer. Estos son algunos de los comentarios:

“No te preocupes hermosa ya el domingo q salgas organizas todo bien para que le mandes ropa”.

“cuando Agustín se entere que el estilista ya va a vestir a brillitos se va a morir de coraje”.

“Ya lo va a mantener”.

“Pobrecita, está enamorada”.

Nicola Porcella decepcionado de Agustín Fernández en ‘La Casa de los Famosos México’. Composición: Infobae Perú.

¿Qué dijo Agustín sobre su ropa?

Fue en una plática con Gomita y Ricardo Peralta donde Agustín comenzó a cuestionarse si su agencia estaría molesto con él.

Ante esto, sus compañeros de equipo no dudaron en pedir ayuda y hablaron a las cámaras para pedirle a Potro Caballero u otras personas en el exterior que le mandaran prendas a Agustín.

Nicola Porcella vs Agustín Fernández

Wendy Guevara aclara las cosas

No obstante, a través de sus redes sociales, Wendy Guevara hizo una transmisión en vivo en donde aclaró que la falta de ropa de Agustín no es culpa de ningún stylist, sino que el influencer rechazó ofertas y además quería que lo vistieran gratis.

“Por eso ha habido ropa que no le ha gustado, porque han habido stylist que le querían llevar y no le gustó al muchacho, al niño. Me da mucho coraje que le eche la culpa a Nicola, si tú hubieras pagado un stylist, se te acercaron tres hasta uno de Nicola de te cobro tanto y tanto”, comenzó a decir y añadió:

“(Y él dijo)’Yo no voy a pagar, por colaboración’, entonces no va a haber ropa, no mam*n”.

(Instagram)