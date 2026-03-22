México

Propuestas sencillas y populares para hidratarse en casa ante la llegada del calor extremo

Las preparaciones caseras a base de frutas, tés y hierbas permiten mantener el cuerpo hidratado y contribuir a una alimentación saludable durante días con temperaturas elevadas

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Un vaso helado de agua
Un vaso helado de agua de tamarindo, decorado con una vaina de tamarindo y cáscaras secas, ofrece un alivio refrescante contra el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas del verano impulsan la búsqueda de alternativas para mantenerse hidratado y fresco.

Las bebidas refrescantes sin alcohol se presentan como la opción principal para enfrentar la ola de calor en México, dejando de lado las fórmulas tradicionales y proponiendo preparaciones sencillas, aptas para todos los integrantes del hogar.

La exclusión del alcohol en estas recetas responde a la necesidad de evitar la deshidratación, que suele intensificarse con el consumo de bebidas etílicas en épocas calurosas.

Entre las opciones recomendadas se encuentran té verde helado, limonadas con frutas, mocktails y aguas saborizadas, todas con ingredientes accesibles y procesos simples.

Opciones refrescantes

El té verde helado destaca por su aporte de antioxidantes. Su preparación comienza con una infusión clásica, que luego se enfría antes de mezclarse con hierbabuena y azúcar morena, logrando un equilibrio entre sabor y frescura ideal para quienes buscan alternativas al café.

El mocktail Shirley Temple ofrece una propuesta cítrica y dulce. Esta fórmula utiliza refresco de limón sin azúcar, granadina, cerezas en conserva y rodajas de naranja.

Tras reposar sobre hielo, se obtiene una bebida refrescante y visualmente atractiva.

Para quienes prefieren las frutas, la limonada de fresa con hierbabuena resulta una opción diferente. Se prepara con jugo de limón amarillo, fresas troceadas y hojas de hierbabuena trituradas.

Los ingredientes se licúan con agua fría y azúcar y se sirven sobre hielo, aportando alivio inmediato al calor.

La piña colada sin alcohol logra el mismo perfil cremoso y tropical de la versión clásica. La receta emplea crema de coco, piña natural, jugo de piña y leche condensada. Al licuar todo con hielo se obtiene una textura suave, ideal para quienes buscan una experiencia que evoca la playa.

Otra alternativa es el té helado con frutos rojos, preparado con té negro o rojo enfriado, al que se agregan zarzamoras, arándanos, fresas o frambuesas. Tras refrigerar la mezcla, las frutas liberan sus sabores y se puede endulzar al gusto con miel o azúcar.

Para los aficionados al café, el cold brew se perfila como una opción energizante. La bebida se prepara en prensa francesa, dejando reposar café molido en agua fría durante 12 horas. El resultado es una infusión concentrada, lista para servirse directamente con hielo.

Por último, el agua de sandía con menta renueva la tradicional limonada al combinar pulpa de sandía, menta picada y jugo de limón. Tras licuar y colar la mezcla, se puede ajustar el dulzor con azúcar o bien añadir sal y pimienta para resaltar los sabores. Esta opción resulta especialmente popular entre niños y adultos.

Autoridades refuerzan las recomendaciones para
Autoridades refuerzan las recomendaciones para evitar golpes de calor, enfatizando la hidratación, el uso de ropa ligera y la prevención ante temperaturas extremas. (Reuters)

Todas estas preparaciones comparten el objetivo de mantener la hidratación y ofrecer variedad durante la temporada de altas temperaturas, utilizando ingredientes sencillos y técnicas accesibles para cualquier persona.

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