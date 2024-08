Sin avances caso de la destrucción de la capilla Dámaso López, ‘El Licenciado’: “La familia no ha cooperado”

El lugar fue completamente destruido por un grupo de personas no identificadas. Crédito: Cuartoscuro

El caso del ataque en contra de la capilla familiar del exlíder del Cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, no ha presentado avances, además de que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, declaró que los familiares no han cooperado con las autoridades. Lo anterior a pesar de los destrozos registrados en las instalaciones.

“La familia no ha cooperado, no se ha presentado nadie a solicitar la reparación del daño ni nada. Desde que ocurrió el primer deterioro intervenimos nosotros por la cuestión de los daños y lo que pudiera presentarse, pero no obtuvimos ecos de la familia”, dijo la titular de la Fiscalía de Sinaloa durante el miércoles 14 de agosto.

Fue el 28 de julio que ocurrió el robo de cuerpos en la capilla mencionada, la cual estaba ubicada entre las comunidades de Portecelli y El Melón, en los límites de El Quila y Eldorado, Sinaloa. Mientras que el 31 de julio fueron reportados más acciones vandálicas contra el mausoleo.

En la edificación estaban familiares de El Licenciado, específicamente Dámaso López García y Adolfo López Núñez, padre y hermano respectivamente. Tras ocurrir los hechos en redes sociales circularon imágenes que muestran el estado en el que resultó el inmueble luego de la intervención de personas desconocidas que, según los reportes, usaron retroexcavadoras en el segundo acto vandálico contra las instalaciones.

Para el 31 de julio las autoridades de Sinaloa indicaron que no había denuncias por parte de los familiares, lo cual continúa de la misma manera. Sin embargo un día antes, la fiscalía de la entidad informó que abrió una carpeta de investigación por los destrozos y el robo de cuerpos.

“Se inició investigación de oficio por la destrucción de una tumba y sustracción de restos humanos en un panteón de la sindicatura de Eldorado. Hasta el momento nadie ha presentado reporte o denuncia”, destacó la institución encabezada por Sara Bruna Quiñónez a través de la red social X.

Hasta el momento no se conoce si alguna organización delictiva estaría detrás de los destrozos en la capilla, pues ninguna célula criminal ha tomado responsabilidad por los hechos. De igual manera, no se conoce la ubicación actual de los cuerpos.

Dámaso López García, murió a causa de un infarto en el año 2007, mientras que Adolfo López Núñez fue asesinado el 2019 cuando estaba a las afueras de su domicilio. Los destrozos a la capilla fueron registrados luego del arresto de Ismael El Mayo Zambada y la presunta entrega de Joaquín Guzmán López (uno de los hijos del Chapo) en Estados Unidos, hechos ocurridos el pasado 25 de julio.

Dámaso López, “El Licenciado”, fue detenido en la CDMX tras ser captado por un hacker

En julio de 2018 El Licenciado fue extraditado a Estados Unidos debido a que contaba con cargos por trasiego de drogas. En la página del Departamento de Estado se puede leer que Dámaso López conspiró para traficar narcóticos desde 2003 hasta 2016. Para 2017 dicho sujeto fue arrestado en la Ciudad de México luego de ser captado en video por un hacker.

Lugo del arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, Dámaso López habría sido uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, pues los reportes indican que eran personas muy cercanas.

Fuentes de autoridades tanto mexicanas como de EEUU indican que El Licenciado fue uno de los hombres que ayudó a escapar de la cárcel, en el año 2001, a Joaquín Guzmán Loera, acción tras lo cual Dámaso López abandonó su puesto en el penal de Puente Grande y se unió al Cártel de Sinaloa.