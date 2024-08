Esta es la razón por la que Arath de la Torre aceptó entrar a La Casa de los Famosos México

(Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

Uno de los habitantes que más ha sorprendido dentro de La Casa de los Famosos México es Arath de la Torre, pues aunque muchos internautas creían que no iban a conectar con sus ideas, en los últimos días se ha convertido en uno de los favoritos junto con sus compañeros de cuarto Karime Pindter, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Gala Montes.

Después del enfrentamiento que tuvieron cuarto mar contra cuarto tierra, los ánimos en la casa están muy tensos, lo que llevó al presentador de Hoy a sincerarse sobre la razón que lo llevó a ser parte del programa más exitoso de Televisa. En una plática con las cámaras, Arath confesó que atraviesa algunos problemas económicos.

“He cometido errores, me enojo, sonrío, vengo saliendo de un golpe económico muy fuerte, tuve que vender mi coche para pagar las inscripciones de mis hijos, lo vendí en un día, desesperado, llorando, pero no importa, cuando uno se muere no se lleva nada”. contó.

Continuando con su sincero mensaje, agregó: “A veces no encajo con los hombres de aquí, especialmente porque son jóvenes, sería injusto, hay gente valiosa aquí y merecen ganar, pero no es que no lo merezcan, el dinero no le cae mal a nadie y créanme que lo necesito, pero si no se da, no pasa nada, de todos modos sigo igual”.

Qué hará Arath de la Torre si gana el premio de La Casa de los Famosos México

Al igual que otros participantes, Arath de la Torre ofreció algunas entrevistas antes de entrar a La Casa de los Famosos México, en una de ellas, confesó que si ganaba los cuatro millones de pesos ahorraría para su retiro y pagaría las universidades de sus hijos.

“Yo creo que lo más importante para mí es ahorrar para mi retiro. Todos si tenemos la oportunidad de ahorrar, hay que ahorrar. Ese dinero dejárselo a mis hijos y poder seguir pagando las escuelas. Yo creo que cuando te mueres no te llevas nada, no te llevas casas, no te llevas coches, no te llevas nada. Pero creo que si algo puedo dejarle a mis hijos es estabilidad,” comentó el actor en una plática durante el matutino.

Y agregó: “En esta carrera he de decirles a todos que no nos retiran, no tenemos una pensión vitalicia, no hay fondos, no hay seguro social. Entonces uno mismo tiene que empezar a pensar en esas cosas. Entonces ojalá y lo logre.”

Quién es Arath de la Torre

Arath de la Torre Balmaceda, mejor conocido como Arath de la Torre, es un conocido actor y conductor mexicano, reconocido por su versatilidad y presencia tanto en la televisión como en el teatro y el cine. A lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en producciones como “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, y “Una familia con suerte”.

De igual forma, es muy conocido por su participación en el programa de comedia “La Parodia”, donde demostró su talento para la imitación y la comedia. Actualmente, es parte del programa matutino “Hoy”, espacio que le permite mostrar su habilidad para la comunicación y el entretenimiento en vivo.

En el plano sentimental, se sabe que está casado con la actriz Susy Lu y juntos tienen hijos. Sin embargo, el actor se ha caracterizado por mantener una vida personal bastante reservada, enfocándose en su familia y su carrera profesional. Ahora que se encuentra en La Casa de los Famosos México, ha dejado ver un lado que gran parte del público desconocía, pero parece gustarle mucho a los televidentes.