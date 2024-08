Estos son los miembros del CJNG y Cártel del Golfo que fueron liberados por el Poder Judicial en México

El corrido ha despertado versiones distintas sobre la salud del líder del CJNG. (Captura de pantalla)

Desde líderes regionales del Cártel de Golfo, hasta el hermano de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, el Poder Judicial de la Federación ha ordenado la liberación de varios líderes criminales, favoreciendo en la mayoría de sus resoluciones al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por la forma en que fue detenido y su importancia en el CJNG, el caso de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, se convirtió en uno de los más mediáticos entre miembros del narcotráfico y el Poder Judicial.

“Don Rodo” -hermano de El Mencho y presunto operador financiero del CJNG- fue detenido durante la madrugada del 21 de abril pasado durante un operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; sin embargo, para el 30 de abril se reportó su liberación luego de que el juez de control Rogelio León Díaz Villarreal desestimó las declaraciones de los 9 uniformados que participaron en su captura y desistió de ejercer acción penal en su contra.

Además de “Don Rodo, la jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo consideró insuficientes las pruebas en contra de Ramón Ángel “N”, alias El R1″, señalado como uno de los hombres más cercanos a “El Mencho” y ubicado en la cúspide del organigrama del CJNG. Fue liberado en noviembre de 2022.

Otro de los beneficiados por el Poder Judicial es Erick Valencia Salazar, alias “El 85″, cofundador del CJNG que ha solicitado y obtenido varios amparos para frenar su proceso de extradición a Estados Unidos para que enfrente cargos por tráfico de drogas.

Sin embargo, no es el único beneficio que obtuvo “El 85″. El exlíder del CJNG fue detenido en 2012 y puesto en libertad en diciembre de 2017, sin embargo, su liberación se hizo pública hasta enero de 2018; después de que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión del juez Alejandro Castro Peña, lo recapturaron en 2022 y desde septiembre de 2023 el juez Alfonso Alexander López Moreno ha frenado su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con un recuento elaborado por el portal Contralinea, son los exintegrantes del CJNG los más beneficiados por el Poder Judicial; en segundo lugar se encuentra el Cártel de Sinaloa, seguido por otros grupos criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Juárez.

Uno de los casos que aún está en disputa es el de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”; el otro hermano de El Mencho detenido en diciembre de 2022 en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y diversas drogas, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Durante su proceso, la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorgó un amparo en marzo de 2023 en el que señalaba una falta de pruebas para armar un caso, sus argumentos fueron: que la cocaína en su poder no era suficiente para acreditar que pretendía venderla, además de que no encontraron dinero o una báscula gramera entre sus pertenencias; las armas que le decomisaron eran menos de cinco, no más de cinco como informaron las autoridades, por lo que consideró que sus fines no eran ilícitos.

Otros de los narcos favorecidos por el Poder Judicial son Rubén Oseguera González (El Menchito), exonerado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien a su vez enfrentó un proceso al ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de favorecer al CJNG. En julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña absolvió a su compañero del Poder Judicial.

Héctor Luis Palma Salazar (El Güero Palma) dejó el penal de máxima seguridad de El Altiplano durante la madrugada del 1 de mayo de 2023, esto luego de que fuera absuelto por el delito de delincuencia organizada. Al salir de prisión lo recapturaron.

Luis Antonio Yépez, el hijo de “El Marro, líder y fundador del CSRL, sólo pasó cinco meses en prisión luego de que los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Wolberg y Eduardo López Muñoz le quitaron la medida cautelar de la presión preventiva.

Mario Alberto Cárdenas, alias “El Betito”, es sobrino de Osiel Cárdenas, el exlíder del Cártel del Golfo, fue detenido el 30 de junio de 2019 por posesión de armas de fuego y metanfetamina, empero, para noviembre de 2022 un juez del Estado de México consideró que no había elementos para enjuiciarlo y ordenó su inmediata liberación.