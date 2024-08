Quién es la expareja de Ricardo Peralta que podría ser responsable de su ‘crush’ con Sian en ‘La Casa de los Famosos México 2024′

El popular influencer generó revuelo al externar su gusto por uno de sus compañeros. Foto: Jovani Pérez

En el efervescente ambiente de La Casa de los Famosos México, donde cada movimiento es observado y comentado por millones, Ricardo Peralta, conocido como “Pepe”, ha desatado una tormenta en las redes sociales con una confesión que pocos veían venir. En medio de las cámaras, las intrigas y la convivencia forzada, Ricardo admitió que siente una fuerte atracción por su compañero de reality, el carismático actor cubano Sian Chiong.

Pero la confesión no se detuvo ahí, pues Peralta reveló que su atracción por Sian no es una simple coincidencia, sino que se ve reflejada en su pasado amoroso. Con total sinceridad, Ricardo compartió que uno de sus exnovios se parece mucho a Sian, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comenzaron a investigar la identidad del misterioso ex.

Tiene los ojos de mi ex novio. Les juro que en la eliminación del domingo, le vi los ojos y dice nooo, ya sé quién eres, a quién te pareces y dije: no eres mi ex novio.

En su conversación dentro de la casa, Ricardo aclaró que, aunque siente una fuerte atracción por Sian, no hay conflicto en su vida amorosa actual. Desde hace diez años, Peralta mantiene una relación estable con su novio, pero también dejó claro que su relación es abierta.

La confesión de Ricardo no solo causó revuelo dentro de la casa, sino también en el vasto mundo de las redes sociales, donde los internautas, siempre ávidos de detalles, no tardaron en descubrir la identidad del exnovio al que Ricardo hacía referencia.

¿Quién es el exnovio de Peralta?

Se trata de Dave Ramos, un talentoso actor de doblaje reconocido por prestar su voz a personajes icónicos como “Snow” en la última entrega de Los Juegos del Hambre y “Channing Tatum” en la película Deadpool & Wolverine. Actualmente tiene 36 años de edad (27 de marzo de 1988) y es originario de México

Ricardo no es ajeno a hablar de su vida personal, y los más fieles seguidores de su programa en YouTube, Pepe y Teo, ya habían escuchado menciones a su relación pasada con Ramos en episodios anteriores.

