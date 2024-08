Modelo mexicana de Onlyfans denuncia a su madre en TikTok por explotación laboral

Aseguró cómo vio a su madre maltratar a sus propios empleados. (TikTok / @aleeydea)

La modelo de OnlyFans y popular figura de TikTok, Alejandra Castilla, ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales al denunciar públicamente a su madre por presuntas prácticas de explotación laboral.

En un video que rápidamente se ha vuelto viral, la modelo mexicana de Onlyfans expuso los métodos que su madre utiliza para reducir la carga fiscal de la empresa, perjudicando directamente a los empleados.

Alejandra Castilla, visiblemente molesta, detalló en el video cómo su madre, quien es directora de una empresa, implementa estrategias para reportar salarios inferiores a los realmente percibidos por los trabajadores.

“Yo sé de primera mano que tienen estrategias para pagar menos impuestos, aunque esto repercuta en el bolsillo de sus empleados,” declaró Castilla.

La modelo explicó que estas prácticas afectan negativamente las contribuciones al seguro social y las futuras pensiones de los empleados. “Por ejemplo, con la pensión que van a recibir a su retiro, inscribiéndolos con menos sueldo del que ganan realmente en el IMSS”, añadió.

Además de las prácticas fiscales cuestionables, Alejandra Castilla también reveló comentarios despectivos que su madre ha hecho sobre sus empleados.

“Escuché como ella dijo miles de veces: ‘p*nches asalariados, de todos modos ellos no necesitan ganar más porque ellos no pagan colegiatura, ellos no viajan, a ellos no les importa’.” Según Castilla, su madre considera que los empleados están “acostumbrados al tipo de vida que llevan y no necesitan más.” Estas declaraciones evidencian una actitud despectiva hacia los trabajadores y sus necesidades.

Alejandra Castilla también expresó su frustración con la defensa que algunos hacen de los empresarios, afirmando: “Yo vi a mi mamá explotar a sus empleados por años sin ningún tipo de remordimiento y por eso me da un montón de risa y algo de tristeza ver gente defender a los empresarios cuando no pertenecen a ese círculo.”

Modelo revela que su madre la explotaba en Onlyfans

En medio de la controversia, Alejandra Castilla subrayó su independencia personal y financiera, destacando que ha logrado sostenerse económicamente por sí misma mediante su trabajo en OnlyFans.

“Y antes de que empiecen, hace años que mi mamá no me mantiene y al menos no exploto a nadie. Me exploto a mí misma en OnlyFans”, concluyó la modelo, defendiendo su elección de carrera y su autonomía.

La denuncia pública de Alejandra Castilla ha suscitado un intenso debate en las redes sociales, con usuarios divididos entre el apoyo a la modelo y la crítica hacia las prácticas empresariales que describió. Mientras tanto, la empresa dirigida por su madre no ha emitido aún ninguna declaración oficial al respecto.