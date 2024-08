Quién es Chuen Yip, el traficante de fentanilo del Cártel de Sinaloa que mantiene su lugar en la lista de los más buscados

El ciudadano chino Chuen Yip ingresó a la lista de los más buscados de la DEA desde hace vario años. (DEA/Infobae)

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes cofundadores del Cártel de Sinaloa, ha sacudido la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, un nombre sigue inamovible en esa lista: Chuen Yip, un supuesto traficante de fentanilo vinculado a dicho cártel, y sujeto por el cual se ofrece una de las recompensas más elevadas.

Chuen Yip tiene una orden de búsqueda y captura emitida por el Distrito Norte de Texas y está acusado de violaciones al Título 21 del Código Federal de Estados Unidos, que regula la distribución y tráfico de drogas y alimentos. Específicamente, se le atribuyen intentos y conspiraciones relacionados con el tráfico, distribución o importación de narcóticos, crímenes que llevan consigo severas penas legales.

Según la ficha de búsqueda de la DEA, Yip, de 71 años de edad, cuyo nombre real puede ser Chuan Ye y/o Fa Yue, tuvo como última dirección conocida en Wuhan, China. El narcotraficante mide aproximadamente 1.70 metros y pesa alrededor de 150 kilos, tiene ojos marrones y nació en 1953. La recompensa por cualquier información que conduzca a su captura asciende a 5 millones de dólares.

Ficha de Chuen Yip. (DEA)

Las autoridades estadounidenses presumen que Yip colabora con Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La DEA recalcó en un comunicado que Chuen Yip “trafica con fentanilo, esteroides anabolizantes y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos y controla un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos del fentanilo al público y a empresas privadas”.

Entre las empresas mencionadas por la DEA, destaca la Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd., propiedad del mismo Chuen Yip. Dicha compañía distribuye al público y empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, a través de pedidos por internet. Diversos informes han indicado que el narcotraficante utiliza medios digitales para el intercambio de dinero, incluyendo el Bitcoin y transferencias electrónicas a distintos negocios y bancos.

La inclusión de Chuen Yip en la lista de los más buscados por la DEA responde a la operación encauzada por el Departamento de Justicia de los EEUU, denominada “Postage Due”, que busca identificar y romper las conexiones entre los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales chinas que suministran químicos para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.

Se cree que Emma Coronel dio información que llevó a dar con Chuen Yip. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las autoridades estadounidenses, sólo en esteroides anabólicos ilegales se estima que, junto a sus asociados, ha distribuido cerca de 280 millones de dólares en un período de cinco años.

Se dice que fue la propia Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, quien dio información detallada sobre las adquisiciones de fentanilo y sus precursores a través de Chuen Yip.

¿Qué países suministran fentanilo al Cártel de Sinaloa?

En los últimos años, China ha surgido como un actor crucial en la provisión de precursores químicos para los cárteles mexicanos en la producción de metanfetamina y fentanilo. Sin embargo, no es el único país involucrado en esta compleja red de tráfico, que ha sumado a otros proveedores internacionales en el suministro de estas sustancias esenciales.

Son varios los países que ya suministran precursores químicos al Cártel de Sinaloa. (MDZ)

De acuerdo con la investigación “Beyond China: How Other Countries Provide Precursor Chemicals to Mexico”, publicada por InSight Crime en 2024, el tráfico de precursores químicos hacia México se ha globalizado, involucrando a numerosas naciones que operan bajo diferentes dinámicas y regulaciones.

Aunque la atención mediática suele enfocarse en China como el principal proveedor de estas sustancias, la realidad es que una red más amplia de países se ve involucrada. De hecho, países como India, Alemania y Turquía también han jugado un papel significativo en la provisión de estos químicos. Esto sugiere que el problema es transnacional y multifacético, requiriendo una coordinación global para regular y controlar el flujo de estos precursores.

El informe de InSight Crime detalla los diferentes métodos que utilizan los cárteles mexicanos para garantizar un suministro constante de precursores químicos. Utilizan técnicas de camuflaje y desvío para eludir las regulaciones internacionales. Algunos de estos métodos incluyen el uso de documentos falsificados, la declaración incorrecta del contenido de los envíos y la corrupción de funcionarios aduaneros en varios países.

Países como Alemania y Turquía han comenzado a implementar medidas más estrictas de regulación y monitoreo para el comercio de precursores químicos, pero expertos señalan que el esfuerzo debe ser global y no sólo tienen que ser efectivas sino también aplicadas de manera uniforme en todos los países involucrados.