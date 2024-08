Lucero admite que Luis Miguel fue su primer amor, pero revela por qué no tuvo un romance con él : “Nos encantábamos”

Lucero reveló que tuvo un romance con Luis Miguel.

Lucero se ha mantenido en el ojo del público desde una edad temprana gracias a su talento y carisma en el mundo del espectáculo. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre su relación con Luis Miguel, la cual nunca se consolidó debido a sus respectivas carreras.

En una entrevista con Yordi Rosado, Lucero confesó que, aunque no fueron oficialmente novios, hubo una conexión especial entre ella y Luis Miguel. “Con Luis Miguel no es que estuviéramos beso y beso, sí teníamos como una cosita, nos encantábamos”, afirmó la cantante.

Vivieron una fiebre de amor

Lucero compartió cómo surgió esta atracción durante la filmación de la película Fiebre de Amor en Acapulco. La convivencia diaria y la juventud de ambos actores fueron factores clave en su relación. “Yo pienso, sean hace 20, 30 o 40 años, dos chavos de esa edad haciendo una película en Acapulco durante dos o tres meses juntos era muy divertido y más allá de eso de ir a besuquearnos, era la ilusión de ‘me gusta’, ‘ahí viene’, estábamos todo el día embarrados y claro que nos gustábamos”, recordó.

La cantante destacó que las exigencias de sus carreras fueron uno de los principales obstáculos para que no formalizaran su relación. “No éramos novios oficiales, él tenía una carrera muy fuerte, muy presente y era el tiempo que duró la película que nos vimos. Después nos veíamos de vez en vez, un poco, pero muy esporádicamente. La relación era como más de la película, pero nos la pasamos increíble”, explicó.

Luis Miguel y Lucero en "Fiebre de amor" (Especial)

Lucero explica por qué no fue novia de Luismi

Lucero también reflexionó sobre su juventud y la claridad con la que veía la situación. A sus 15 años, comprendía que enamorarse profundamente de Luis Miguel podría resultar en un gran sufrimiento. “Yo a mis 15 años decía: ‘si me enamoro a muerte de Luis Miguel voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver’ y lo comentaba con mi mamá: ‘la neta se van a dejar de ver’ y eso lo tenía claro porque mi carrera me iba llevando y sabía que acababas algo, dejas de ver a una familia, empiezas otra y ves a una familia’”.

Caminos diferentes

Esta confesión de Lucero colocó en el imaginario colectivo lo que pudo ser una de las relaciones más icónicas de los años 80. Sin embargo, como la actriz lo mencionó, sabía que no era prudente enamorarse de Luis Miguel.

Luego de coincidir en Fiebre de Amor, Lucero y Luis Miguel tomaron caminos diferentes. Ambos se consolidaron como dos de los artistas más destacados de su generación. En lo personal, Lucero tuvo una vida personal muy mediática, pero estable, luego de su publicitada boda con Manuel Mijares, padre de sus dos hijos, de quien se separó en 2011.

En contraparte, 39 años después, Luis Miguel sigue buscando establecerse. Durante la primera década de los 2000 tuvo un breve romance con la actriz Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos. Después de su separación, hilvanó una serie de noviazgos hasta establecerse con la socialité española Paloma Cuevas.

Lucero y Manuel Mijares se separaron en 2011, tras procrear a dos hijos. (Fotos: Instagram)