‘La Casa de los Famosos México 2′ EN VIVO: fans estallan contra La Jefa por no sancionar a Gomita

Ricardo Peralta revela por qué no tolera a Karime Pindter. El youtuber invitó a Gomita a la suite como parte de sus privilegios como líder de la casa. Durante una larga charla con ella, Peralta recordó que Karina Pindter se acercó a él solo después de ganar MasterChef Celebrity: “Hasta el año pasado me llamó a su ‘Karime Kooler’ y lo primero que me dijo fue ‘güey, qué cagado que nunca hemos sido cercanos cuando hemos estado en el medio toda la vida. Y güey, obviamente no le iba a decir ‘porque eras una pinche mamona y no saludabas a nadie más que a los que te convenía”.