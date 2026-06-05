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Sheinbaum busca concluir túnel de L12 del Metro de CDMX que está pendiente desde sexenio de Peña Nieto

En mayo de 2021, esta línea tuvo un lamentable accidente, donde el puente colapsó dejando al menos 26 fallecidos

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Se cumplen 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX entre las estaciones Olivo y Tezonco (CUARTOSCURO.COM)
Este años se cumplieron 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX entre las estaciones Olivo y Tezonco (CUARTOSCURO.COM)

“Se está trabajando en la Línea 12 del Metro, que ya tiene muchísimos años. Esa obra inició con Peña Nieto”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa de este 5 de junio de 2026.

Con ello, la mandataria reiteró que su gobierno federal mantiene como prioridad la conclusión del túnel pendiente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

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Avances y retos en la construcción de la Línea 12 del Metro

Claudia Sheinbaum contextualizó que la ampliación de la Línea 12, especialmente el tramo hacia Mixcoac, ha enfrentado numerosos desafíos desde su inicio. Explicó que durante su gestión como jefa de gobierno se avanzó en la obra, pero persistieron obstáculos técnicos, como el paso del túnel bajo zonas habitacionales, lo cual limitó el ritmo de los trabajos.

Por su parte, Jesús Medina Esteva precisó que el tramo final del túnel, de aproximadamente ciento sesenta metros, atravesó rellenos antrópicos, es decir, depósitos de cascajo y residuos no detectados en el proyecto original. Este hallazgo obligó a extremar precauciones y a emplear técnicas como el enfilaje, que consiste en inyectar concreto para rigidizar la zona y permitir el avance seguro.

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“Nos llevó a tener que rigidizar a base de lo que llaman enfilajes, que es inyectar concreto para rigidizar la zona y avanzar muy lentamente. Eso se concluyó, pues hace unos meses. Todavía acá le informamos a la presidenta el momento que ya logramos el túnel completo”, explicó Medina Esteva. Añadió que hace aproximadamente un mes visitó el sitio y ya se alcanzó el punto de conexión con la estación Río Mixcoac, ubicada a cuarenta metros de profundidad. “Ya estamos prácticamente pegados a la conexión”, señaló.

Durante la intervención, Medina Esteva subrayó que toda la obra ha sido monitoreada en tiempo real y que se realizaron los reforzamientos necesarios en las viviendas ubicadas en la parte superior del túnel. “Se tiene instrumentado todo para hacerlo con seguridad. Eso es lo que nos llevó, pues mucho tiempo”, puntualizó.

Línea 12 del metro, anunciada como la más moderna pero también la más polémica

La Línea 12 fue inaugurada en octubre de 2012 y recorre desde Mixcoac hasta Tláhuac. Cuenta con 20 estaciones, de las cuales 9 son subterráneas y 11 elevadas. Su objetivo fue mejorar la movilidad hacia el suroriente de la ciudad, un área en constante crecimiento poblacional.

Desde su apertura, la Línea 12 ha tenido cierres y remodelaciones debido a problemas estructurales. El incidente más grave ocurrió el 3 de mayo de 2021, cuando colapsó una trabe del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, causando la muerte de 26 personas y decenas de heridos.

Este suceso marcó un antes y un después para la línea; fue cerrado el tramo elevado y se desplegaron servicios emergentes con Metrobús y RTP para suplir la ruta durante el tiempo que durara la remodelación, que se alargó hasta 3 años. El tramo subterráneo (Mixcoac-Atlalilco) se reabrió en enero de 2023, y al siguiente año, la Línea 12 volvió a operar en su totalidad hasta Tláhuac, con la promesa de haber integrado todas las medidas de seguridad necesarias.

La Línea 12, pese a ser moderna, ha enfrentado múltiples desafíos estructurales y de gestión. Pese a su reapertura en 2024, han persistido reportes de fallas y preocupaciones por parte de trabajadores del Metro. En mayo de 2024, el Sindicato del Metro reportó desniveles, vibraciones y oscilaciones inusuales en las vías del tramo elevado (especialmente entre Culhuacán y Tláhuac), llevando a circular los trenes a velocidades reducidas. En aquel momento, técnicos especialistas realizaron revisiones y las autoridades aseguran que la línea opera de forma segura, aunque el sindicato ha insistido en la necesidad de inspecciones continuas.

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